В Україні представили дрон для перехоплення російських "шахедів"

В Україні представили дрон для перехоплення російських Shahed, який за останні два місяці знищив понад 20 безпілотників цього типу.

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Про це повідомляє "Мілітарний".

Зазначається, що дрон було представлено прем’єр-міністру Бельгії Барту де Веверу під час його візиту до Києва.

За словами розробників, дрон також можна застосовувати й проти менш габаритних цілей, зокрема проти розвідувальних дронів.

Максимальна швидкість дрона становить 200 км/год, а максимальна висота польоту — 5 км.

Хоча детальні тактико-технічні характеристики поки невідомі, розробники переконують, що нині цей дрон є найуспішнішим перехоплювачем "шахедів".

Український дрон перехоплювач російських «Shahed». Фото: "Мілітарний"

Слід зауважити, що українські фахівці активно працюють над створенням дешевих і високопродуктивних безпілотників, які певною мірою мають замінити дорогі зенітні ракети під час перехоплення низькошвидкісних і малогабаритних цілей.

Нагадаємо, як повідомляв президент Володимир Зеленський, в Україні з початку 2025 року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування. Вже 11 підприємств опанували їхнє виробництво.

Також в Україні вперше випробували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км. Понад 15 виробників безпілотників протестували свої розробки на полігоні, проходячи маршрут із перешкодами та відпрацьовуючи заходи на ціль.

Зауважимо, Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.