В Україні вже 11 підприємств виробляють дрони на оптоволокні – Зеленський

В Україні з початку 2025 року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування. Вже 11 підприємств опанували їхнє виробництво.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Фактично нам потрібне постійне, стабільне зростання виробництва й постачання у війська всіх потрібних частин безпілотного компонента, і на поточний рік є хороші у нас перспективи. Окремо працюємо щодо дронів на оптоволокні – тільки з початку цього року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування", - заявив він.

В Україні вже 11 підприємств налагодили виробництво цих дронів. Президент поставив завдання максимально наростити обсяги виробництва та постачання, доручивши укласти якомога більше контрактів.

"Позитивна динаміка є також по "дипстрайках": конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших Сил оборони. Я хочу подякувати всім нашим підприємствам, які залучені, а також усім нашим воїнам, усім фахівцям – усім, хто розвиває безпілотний компонент для нашої армії, для всіх наших Сил", - додав Зеленський.

Нагадаємо, в Україні вперше випробували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км. Понад 15 виробників безпілотників протестували свої розробки на полігоні, проходячи маршрут із перешкодами та відпрацьовуючи заходи на ціль.