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В Украине уже 11 предприятий производят дроны на оптоволокне — Зеленский
В Украине с начала 2025 года появилось более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления. Уже 11 предприятий овладели их производством.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Фактически нам нужен постоянный, стабильный рост производства и поставки в войска всех нужных частей беспилотного компонента, и на текущий год есть хорошие у нас перспективы. Отдельно работаем по дронам на оптоволокне – только с начала этого года появились более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления", — заявил он.
В Украине уже 11 предприятий наладили производство этих дронов. Президент поставил задачу максимально нарастить объемы производства и снабжения, поручив заключить как можно больше контрактов.
"Положительная динамика есть также по "дипстрайкам": конкретные цифры я называть не могу, но за этот год мы обеспечим необходимый объем для наших Сил обороны. Я хочу поблагодарить все наши предприятия, которые привлечены, а также всех наших воинов, всех специалистов – всех, кто развивает беспилотный компонент для нашей армии", — добавил Зеленский.
Напомним, в Украине впервые опробовали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 км. Более 15 производителей беспилотников протестировали свои разработки на полигоне, проходя маршрут с препятствиями и отрабатывая цели.