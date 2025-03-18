Украинский дрон, способный преодолевать 3000 км, прошел испытание

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку по украинскому производству оружия, в частности дальнобойных дронов, ракет и инвестиций в ОПК Украины.

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Об этом Зеленский сообщил по итогам проведения Ставки главнокомандующего.

"Есть хорошие новости относительно дальнобойных дронов. Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытание. Я благодарен разработчикам, благодарен производителям", — подчеркнул президент.

По его словам, украинские производители сейчас развивают такую линейку дальнобойных средств, которая поможет обеспечить безопасность страны.

Зеленский добавил, что также ему докладывали о применении украинских ракет "Длинного Нептуна".

"Можно сказать, довольны результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинский ресурс оборонного производства вместе с инвестициями партнеров, прежде европейских, станет надежным фундаментом для новой архитектуры безопасности. Зеленский уверен, что альтернативы этому нет.

"Безопасность нужна, и это только вопрос времени – когда все на континенте поймут, что старая архитектура безопасности уже не сработает. Нужны новые вещи. Достаточно современного технологического оружия. Достаточно расходов на оборону. Достаточно инвестиций в оборонное производство. И главное – мотивация имеет опыт, которые имеют опыт, а это означает, что это значит, а это означает, что у них есть опыт, а это означает, что это опыт, а это означает, что у них есть опыт, а это означает, что у них есть опыт, а это означает, что у них есть опыт., – констатировал президент.

Напомним, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Отметим, что Министерство обороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.