Украина опробовала новую ракету "Длинный Нептун" с дальностью 1000 км

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном испытании и боевом применении новой украинской ракеты "Длинный Нептун". По его словам, ракета поразила цель на расстоянии в 1000 км, продемонстрировав высокую точность удара.

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Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении в субботу.

"Долгий Нептун" прошел испытание и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – тысяча километров", — рассказал он.

Зеленский поблагодарил украинских разработчиков, производителей и военных за эту новую разработку. В то же время, никаких дополнительных деталей о новой модификации "Нептуна" пока не разглашают.

В частности, неизвестно, какие темпы ее производства и в каких эпизодах ее уже применяли.

Что известно о ракете "Длинный Нептун"

О существовании "Длинного Нептуна" стало известно еще в конце 2023 года. Тогда заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк подтвердил, что идет работа над новой модификацией ракеты для комплекса "Нептун".

Еще раньше летом 2023 года в СМИ появилась информация о том, что украинские Силы обороны уже используют модифицированный "Нептун" с дальностью 400 км и боевой частью 350 кг. Именно эта ракета по предварительным данным могла быть применена для уничтожения российского ЗРК С-400 во временно оккупированном Крыму в августе 2023 года.

В общем, крылатые ракеты "Нептун" неоднократно применялись для ударов по российским военным объектам как на временно оккупированных территориях, так и непосредственно в России.

Добавим, еще в 2020 году Минобороны опробовало новую версию "Нептуна". Тогда отмечалось, что вероятность обнаружения ракеты была сведена к нулю.