Україна випробувала нову ракету "Довгий Нептун" з дальністю 1000 км

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне випробування та бойове застосування нової української ракети "Довгий Нептун". За його словами, ракета вразила ціль на відстані 1000 км, продемонструвавши високу точність удару.

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Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні в суботу.

"Довгий Нептун" пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція - тисяча кілометрів", - розповів він.

Зеленський подякував українським розробникам, виробникам та військовим за цю нову розробку. Водночас жодних додаткових деталей про нову модифікацію "Нептуна" поки що не розголошують.

Зокрема, невідомо, які темпи її виробництва та в яких саме епізодах її вже застосовували.

Що відомо про ракету "Довгий Нептун"

Про існування "Довгого Нептуна" стало відомо ще наприкінці 2023 року. Тоді заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк підтвердив, що триває робота над новою модифікацією ракети для комплексу "Нептун".

Ще раніше, влітку 2023 року, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що українські Сили оборони вже використовують модифікований "Нептун" із дальністю 400 км та бойовою частиною 350 кг. Саме ця ракета, за попередніми даними, могла бути застосована для знищення російського ЗРК С-400 у тимчасово окупованому Криму в серпні 2023 року.

Загалом крилаті ракети "Нептун" неодноразово застосовувалися для ударів по російських військових об'єктах як на тимчасово окупованих територіях, так і безпосередньо в Росії.

Додамо, ще у 2020 році Міноборони випробувало нову версію "Нептуна". Тоді зазначалося, що ймовірність виявлення ракети звели до нуля.