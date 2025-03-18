Український дрон, здатний долати 3000 км, пройшов випробування

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку щодо українського виробництва зброї, зокрема далекобійних дронів, ракет, та інвестицій в ОПК України.

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Про це Зеленський повідомив за підсумками проведення Ставки головнокомандувача.

"Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Я вдячний розробникам, вдячний виробникам", — наголосив президент.

За його словами, українські виробники зараз розвивають таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку країни.

Зеленський додав, що також йому доповідали щодо застосування українських ракет "Довгого Нептуна".

"Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні будемо говорити про це з нашими партнерами", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів, передусім європейських, стане надійним фундаментом для нової архітектури безпеки. Зеленський переконаний, що альтернативи цьому немає.

"Безпека потрібна, і це лише питання часу – коли всі на континенті зрозуміють, що стара архітектура безпеки вже не спрацює. Потрібні нові речі. Достатньо сучасної технологічної зброї. Достатньо видатків на оборону. Достатньо інвестицій в оборонне виробництво. І головне – мотивація. Мотивація захищати свій дім. А це означає контингенти, які мають відповідний бойовий досвід і які тренуються в тих, хто має цей досвід", - констатував президент.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Зауважимо, Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.