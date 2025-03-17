В Україні зібрали першу тисячу повністю локалізованих FPV-дронів

Компанія Vyriy Drone ("Вирій Дрон") вперше передала партію локалізованих FPV-дронів, що були зібрані повністю з українських комплектуючих. Про це повідомив керівник компанії Олексій Бабенко під час презентації першої партії БПЛА вітчизняного виробництва.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Він уточнив, що частина БПЛА з цієї партії оснащена тепловізійними камерами. Вартість одного FPV складає близько 30 000 грн, адже при серійному виробництві дрони з українських комплектуючих вдалося здешевити до рівня китайських компонентів.

Vyriy Drone виготовляє широку лінійку дронів-камікадзе, дронів-носіїв, наземних станцій керування БПЛА та станцій-ретрансляторів радіосигналу. Найдешевший FPV-дрон з восьмидюймовою рамою коштує 13,5 тис. грн, найдорожчий — ретранслятор на дрон-носій за 37 тис. грн.

Частину деталей для складання безпілотників Vyriy Drone виробляє самотужки, а частину забезпечують українські підрядники. Зокрема, самостійно виробляються рами, плати ініціації, польотні контролери і системи радіоуправління. Відеопередавачі виробнику постачає компанія DEC-1, двигуни — ТОВ "Реалголд", а камери — Odd Systems.

За словами Олексія Бабенко, перша партія FPV-дронів виготовлена на замовлення "Армії дронів", найближчим часом пристрої надійдуть військовим.

Відмічається, що альтернатива використанню китайських запчастин є вкрай важливою, зважаючи на посилення експортного контролю КНР за продажем товарів, що можуть використовуватись у виробництві безпілотників.

Нагадаємо, керівних Олексій Бабенко ще у листопаді 2023 року повідомив Delo.ua, що його компанія здатна наростити щомісячний випуск FPV-дронів до 20 тис. одиниць на місяць.

За даними компанії, вона локалізувала виробництво в Україні 80% компонентів своєї продукції, це дозволяє скоротити залежність від китайських комплектуючих.