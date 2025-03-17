- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні зібрали першу тисячу повністю локалізованих FPV-дронів
Компанія Vyriy Drone ("Вирій Дрон") вперше передала партію локалізованих FPV-дронів, що були зібрані повністю з українських комплектуючих. Про це повідомив керівник компанії Олексій Бабенко під час презентації першої партії БПЛА вітчизняного виробництва.
Він уточнив, що частина БПЛА з цієї партії оснащена тепловізійними камерами. Вартість одного FPV складає близько 30 000 грн, адже при серійному виробництві дрони з українських комплектуючих вдалося здешевити до рівня китайських компонентів.
Vyriy Drone виготовляє широку лінійку дронів-камікадзе, дронів-носіїв, наземних станцій керування БПЛА та станцій-ретрансляторів радіосигналу. Найдешевший FPV-дрон з восьмидюймовою рамою коштує 13,5 тис. грн, найдорожчий — ретранслятор на дрон-носій за 37 тис. грн.
Частину деталей для складання безпілотників Vyriy Drone виробляє самотужки, а частину забезпечують українські підрядники. Зокрема, самостійно виробляються рами, плати ініціації, польотні контролери і системи радіоуправління. Відеопередавачі виробнику постачає компанія DEC-1, двигуни — ТОВ "Реалголд", а камери — Odd Systems.
За словами Олексія Бабенко, перша партія FPV-дронів виготовлена на замовлення "Армії дронів", найближчим часом пристрої надійдуть військовим.
Відмічається, що альтернатива використанню китайських запчастин є вкрай важливою, зважаючи на посилення експортного контролю КНР за продажем товарів, що можуть використовуватись у виробництві безпілотників.
Нагадаємо, керівних Олексій Бабенко ще у листопаді 2023 року повідомив Delo.ua, що його компанія здатна наростити щомісячний випуск FPV-дронів до 20 тис. одиниць на місяць.
За даними компанії, вона локалізувала виробництво в Україні 80% компонентів своєї продукції, це дозволяє скоротити залежність від китайських комплектуючих.