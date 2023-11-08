Виробництво FPV-дронів реально наростити до 20 тис. на місяць за наявності замовлень - думка

Масштабування виробництва дронів-камікадзе стримується об'ємом замовлень, в першу чергу з боку держави. Наприклад, київська компанія-виробник дронів Vyriy (" Вирій ") цілком здатна наростити щомісячний їх випуск до 20 тис. одиниць за 2-3 місяці, повідомив керівник проекту Олексій Бабенко в коментарі для видання Delo.ua.

За його словами, в жовтні 2023 року "Вирій" зібрав 4163 дрони, в листопаді їх кількість буде дещо меншою через певний брак комплектуючих і замовлень.

При цьому компанії вистачає трудових ресурсів для складання дронів-камікадзе, оскільки працівники забезпечені ринковою зарплатнею і мотивовані працювати на перемогу України.

Час складання одного FPV - 36 хвилин. Виробництво Vyriy побудовано за конвеєрним принципом, коли одна людина збирає лише якусь одну частину дрону, але швидко і з високим степенем ефективності.

Важливо відмітити, що в Україні дрони-камікадзе збираються з імпортних китайських компонентів, але ступінь локалізації дронів "Вирій" наближається до 50%, тому майже половина виручки за виконані замовлення залишається в українського виробника. Рама, польотні контролери, регулятори обертів, системи зв'язку (окрім відеозв'язку) - все це вже виробляється в Україні.

"Через тиждень-півтора прийде перша серійна партія наших комплектуючих, і локалізація перевищить половину - залишаться тільки китайські мотори, камери і відеопередавачі. Маємо на меті і відеопередавачі зробити українськими, це питання декількох місяців до старту серійного виробництва", - підкреслює керівник Vyriy.

Олексій Бабенко уточнює, що в Україні буде складно локалізувати такі елементи, як оптика відеокамер, хоча і це можливо. При цьому навіть "китайські" камери не виготовляються повністю в Китаї: наприклад, матриці для них вироблені міжнародною корпорацією Sony.

Що може FPV-дрон?

Безпілотні літальні апарати (БПЛА) поступово стають грізним та дієвим засобом ураження російської техніки, сховищ боєкомплекту (БК) і груп військових країни-агресора - лише за тиждень з 23 по 30 жовтня ними уражено 42 танки, 54 бронемашини, 65 гармат і 6 складів з БК.

Війна в Україні робить все більш популярним клас маленьких дронів-камікадзе FPV, якими оператор керує за допомогою спеціальних окулярів. До повномасштабного вторгнення РФ такі БПЛА використовували для кіберспортивних змагань і швидкісної зйомки, а зараз їх оснащують боєприпасами вагою до 2 кг. Дрон може бути одноразовим, розрахованим на підрив при зіткненні з ворожою технікою, або багатократно використовуватись для скидання боєприпасів на вибрану ціль.

Крім бойових задач, FPV дрони можуть виконувати розвідувальні місії, коригувати вогонь артилерії, залітати в ворожі окопи або переслідувати рухомі цілі. В деяких випадках дронами доставляють воду та медикаменти пораненим бійцям перед евакуацією в безпечне місце.

"Пташки" здатні літати без підзарядки близько 10 хвилин на дистанції до 10 км. Такі БПЛА мають головну перевагу - невисоку ціну ($350-600) і просту конструкцію. Це дозволяє "за малі гроші" знищувати техніку росіян, яка коштує дорожче в десятки або сотні разів.

За словами Олексія Бабенко, дрон-камікадзе може нести боєприпас вагою до 2 кг, але найбільш ефективний баланс між часом польоту і потужністю досягається з 1,2 кг вибухівки на борту. FPV з таким навантаженням гарантовано уражує російську БМП, а влучення декількох дронів може "добити" навіть танк з активною бронею.

Крім того, FPV має невисокий поріг входу - під керівництвом досвідчених інженерів їх може навчитись збирати людина, яка ніколи в житті не тримала в руках паяльник.

Про те, як можна навчитись складати дрони-камікадзе, мотивацію цивільних складальників дронів та перевагу українських операторів перед військовими країни-агресора читайте в статті "FPV-дрони для кожного: як власноруч скласти вбивцю російського танку".