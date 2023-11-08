Производство FPV-дронов реально нарастить до 20 тыс. в месяц при наличии заказов – мнение

Масштабирование производства дронов-камикадзе сдерживается объемом заказов, в первую очередь со стороны государства. К примеру, киевская компания-производитель дронов Vyriy (" Вырий ") вполне способна нарастить ежемесячный их выпуск до 20 тыс. единиц за 2-3 месяца, сообщил руководитель проекта Алексей Бабенко в комментарии для издания Delo.ua.

По его словам, в октябре 2023 года "Вырий" собрал 4163 дрона, в ноябре их количество будет несколько меньше из-за определенной нехватки комплектующих и заказов.

При этом компании хватает трудовых ресурсов для сборки дронов-камикадзе, поскольку работники обеспечены рыночной зарплатой и мотивированы работать на победу Украины.

Время сборки одного FPV – 36 минут. Производство Vyriy построено по конвейерному принципу, когда один человек собирает лишь какую-то одну часть дрона, но быстро и с высокой степенью эффективности.

Важно отметить, что в Украине дроны-камикадзе собираются из импортных китайских компонентов, но степень локализации дронов "Вырий" приближается к 50%, поэтому почти половина выручки за исполненные заказы остается у украинского производителя. Рама, полетные контроллеры, регуляторы оборотов, системы связи (кроме видеосвязи) – все это уже производится в Украине.

"Через неделю-полторы придет первая серийная партия наших комплектующих, и локализация превысит половину - останутся только китайские моторы, камеры и видеопередатчики. Намереваемся и видеопередатчики сделать украинскими, это вопрос нескольких месяцев до старта серийного производства", - подчеркивает руководитель Vyriy.

Алексей Бабенко уточняет, что в Украине будет сложно локализовать такие элементы как оптика видеокамер, хотя и это возможно. При этом даже "китайские" камеры не производятся полностью в Китае: например, матрицы для них произведены международной корпорацией Sony .

Что может FPV-дрон?

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) постепенно становятся грозным и действенным средством поражения российской техники, хранилищ боекомплекта (БК) и групп военных страны-агрессора - всего за неделю с 23 по 30 октября ими поражено 42 танка, 54 бронемашины, 65 орудий и 6 БК.

Война в Украине делает все более популярным класс маленьких дронов-камикадзе FPV, которыми оператор управляет с помощью специальных очков. До полномасштабного вторжения РФ такие БПЛА использовали для киберспортивных соревнований и скоростной съемки, а сейчас они оснащаются боеприпасами весом до 2 кг. Дрон может быть одноразовым, рассчитанным на подрыв при столкновении с вражеской техникой, или многократно использоваться для сброса боеприпасов на выбранную цель.

Помимо боевых задач, FPV дроны могут выполнять разведывательные миссии, корректировать огонь артиллерии, залетать во вражеские окопы или преследовать движущиеся цели. В некоторых случаях дронами доставляют воду и медикаменты раненым бойцам перед эвакуацией в безопасное место.

"Птички" способны летать без подзарядки около 10 минут на дистанции до 10 км. Такие БПЛА имеют главное преимущество – невысокую цену ($350-600) и простую конструкцию. Это позволяет за небольшие деньги уничтожать технику россиян, которая стоит дороже в десятки или сотни раз.

По словам Алексея Бабенко, дрон-камикадзе может нести боеприпас весом до 2 кг, но наиболее эффективный баланс между временем полета и мощностью достигается с 1,2 кг взрывчатки на борту. FPV с такой нагрузкой гарантированно поражает российскую БМП, а попадание нескольких дронов может "добить" даже танк с активной броней.

Кроме того, FPV имеет невысокий порог входа - под руководством опытных инженеров их может научиться собирать человек, никогда в жизни не державший в руках паяльник.

О том, как можно научиться составлять дроны-камикадзе, мотивацию цивильных сборщиков дронов и преимущество украинских операторов перед военными страны-агрессора читайте в статье "FPV-дроны для каждого: как своими руками собрать убийцу российского танка".