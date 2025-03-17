В Украине собрали первую тысячу полностью локализованных FPV-дронов

Компания Vyriy Drone ("Вирий Дрон") впервые передала партию локализованных FPV-дронов, собранных полностью из украинских комплектующих. Об этом сообщил руководящий компании Алексей Бабенко во время презентации первой партии БПЛА отечественного производства.

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Он уточнил, что часть БПЛА из этой партии снабжена тепловизионными камерами. Стоимость одного FPV составляет около 30 000 грн, поскольку при серийном производстве дроны из украинских комплектующих удалось удешевить до уровня китайских компонентов.

Vyriy Drone производит широкую линейку дронов-камикадзе, дронов-носителей, наземных станций управления БПЛА и станций-ретрансляторов радиосигнала. Самый дешевый FPV-дрон с восьмидюймовой рамой стоит 13,5 тыс. грн, самый дорогой – ретранслятор на дрон-носитель за 37 тыс. грн.

Часть деталей для сборки беспилотников Vyriy Drone производит своими силами, а часть поставляют украинские подрядчики. В частности, самостоятельно производятся рамы, платы инициации, полетные контроллеры и системы радиоуправления. Видеопередатчики производителю поставляет компания DEC-1, двигатели — ООО "Реалголд", а камеры — Odd Systems.

По словам Алексея Бабенко, первая партия FPV-дронов изготовлена по заказу "Армии дронов", в ближайшее время устройства поступят военным.

Отмечается, что альтернатива использованию китайских запчастей крайне важна, учитывая усиление экспортного контроля КНР за продажей товаров, которые могут использоваться в производстве беспилотников.

Напомним, руководящих Алексей Бабенко еще в ноябре 2023 сообщил Delo.ua, что его компания способна нарастить ежемесячный выпуск FPV-дронов до 20 тыс. единиц в месяц.

По данным компании, она локализовала производство в Украине 80% компонентов своей продукции, что позволяет сократить зависимость от китайских комплектующих.