3DTech представил линейку FPV-дронов на оптоволокне: могут собирать до 7000 в месяц

Украинская Military Tech компания 3DTech представила линейку FPV-дронов "Хищник REBOFF", управляемых через оптоволоконный кабель, рассказал гендиректор проекта Алексей Жулинский на полигонном испытании БПЛА. Эта технология позволяет игнорировать влияние враждебных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и уничтожать особо ценную российскую технику на расстоянии до 25 км от линии боевого столкновения (ЛБЗ).

3DTech с 2023 года занимается производством FPV-дронов на радиоуправлении, но экспериментировать с оптоволокном ее побудили успехи россиян в использовании таких дронов. К сожалению, еще в конце лета в сети начали появляться видео с поражениями украинской техники и военных дронами на оптоволокне, и сейчас этот тип беспилотников становится все более серьезной проблемой для Сил обороны Украины.

Компания решила развивать именно это направление, поскольку сегодня эффективного противодействия этому оружию нет ни у россиян, ни у украинцев. Сейчас есть возможность масштабировать производство дронов с оптоволоконным управлением и компенсировать преимущество врага в этих средствах, подчеркнул Алексей Жулинский в разговоре с корреспондентом Delo.ua

Всего в линейку "Хищник REBOFF" входит шесть дронов, отличающихся дальностью полета и грузоподъемностью. Вот характеристики некоторых из них:

Параметр "Хищник REBOFF" 10 Lite 10 км "Хищник REBOFF" 13 15 км "Хищник REBOFF" 13 25 км Рама 10 дюймов (карбон) 13 дюймов (карбон) 13 дюймов (карбон) Связь оптоволоконная катушка 10,1 км оптоволоконная катушка 15,1 км оптоволоконная катушка 25,1 км Тактический радиус действия, км 10 13 25 Масса нагрузки, кг 1,8 1,8 1,2 Высота полета, м 0-500 0-500 0-500 Продолжительность полета, мин 12 15 25 Крейсерская скорость, км/ч 70 70 70

Дроны "Хищник REBOFF" собраны частично из украинских, частично из китайских компонентов, добавляет Алексей. Оптоволоконный кабель закупают в Германии и наматывают в катушки на собственном оборудовании. Часть катушек 3DTech производит для других производителей дронов.

Презентация "Хищник REBOFF". Фото: Delo.ua

Компания использует кабель толщиной 0,25 мм. Это позволяет снизить массу катушки и увеличить время полета по сравнению с кабелем 0,5 мм. Дальнейшее уменьшение сечения не планируется: использование оптоволокна толщиной 0,2 мм и меньше сильно увеличивает риск потери дрона при активном маневрировании либо из-за механических повреждений, добавляет он.

Для пилотирования дронов 3DTech производит три типа герметичных наземных станций управления. Алексей подчеркивает, что управление дроном на оптоволокне не сложнее полета на радиоуправляемом FPV. Главное предостережение – не стоит резко разворачиваться и маневрировать вверх-вниз, чтобы не перекрутить оптоволокно. С другой стороны, на "оптике" летать удобнее: у оператора не пропадает изображение и не теряется сигнал из-за действия РЭБ, в отличие от традиционных радиоуправляемых дронов.

Сейчас завершается кодификация "Хищников" для принятия их на вооружение в Украине. Только после окончания этой процедуры изделия можно будет закупать и поставлять в войска за государственные средства.

"Мы прошли испытания комиссии по кодификации, и сейчас ждем подписание актов испытания. Мы изготовили первые дроны на оптоволокне более четырех месяцев назад, тогда они никого не заинтересовали. Но когда россияне на сумском направлении начали "оптикой" бить нашу технику, все сразу заговорили при необходимости в аналогичных презентациях".

Наземная станция управления 3DTech. Фото: Delo.ua

По его словам, процедура кодификации, скорее всего, продлится еще несколько недель. В случае успешного взятия дронов на вооружение и подписание контракта на производство, 3DTech сможет ежемесячно производить до 7 тыс. рублей. дронов с оптоволоконным управлением. Сейчас компания собирает дроны только по текущим заказам от волонтеров, военных и благотворительных фондов, объемы такого производства не превышают 500-600 БПЛА в месяц.

Всего компания производит более 1000 дронов всех видов ежемесячно, ее продукция присутствует на фронте более полутора лет. ООО "3Д-ТЕХ" с уставным капиталом 3 млн грн создано в мае 2023 года, его конечные бенефициары – Алексей Жулинский и Даниил Бень.

Алексей Жулинский (справа) и Роман Агарков. Фото предоставлено компанией

Напомним, Главное управление оборонных инноваций Министерства в январе презентовало FPV-дроны для ВСУ, управляемые через оптоволоконный кабель. Некоторые из них могут перевозить до 3 кг полезной нагрузки.

Также Украина получила от Дании, Франции и Литвы более €150 млн (на финансирование оборонно-промышленного комплекса. Эти средства будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок).

Ранее сообщалось, что первый транш в рамках кредита от стран "Большой семерки" на общую сумму в 50 миллиардов долларов, который будет гаситься за счет доходов от замороженных российских активов, поступит в Украину уже в 2025 году.