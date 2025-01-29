"Квертус" собирает 5,2 млрд грн для защиты 1300 км фронта от дронов: где будут искать средства

Эта война уже стала войной дронов, и россияне, к сожалению, научились использовать их по всему фронту. Единственная защита – средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР). И работать эти системы должны вместе, считает Ярослав Филимонов, СЕО “Квертус”, крупнейшего украинского производителя средств РЕБ и РЕР.

27 января на встрече с военными, бизнесом и СМИ он объявил о запуске проекта "Атлас". Его цель – полностью закрыть небо над линией боевого столкновения (ЛБС) от российских дронов, для этого понадобится не менее 260 средств РЭР Kvertus MS Azimuth ("Азимут") и 5600 единиц РЭБ Kvertus LTEJ Mirage. Стоимость проекта составляет 5,2 млрд грн, однако не все средства соберет украинский бизнес, часть могут закрыть союзники. Какие перспективы проекта – в тексте Delo.ua.

В Украине уже не первый год используются системы РЭБ и РЭР производства компании "Квертус". Они уже закупаются для воинских частей и состоят на вооружении ВСУ, но действительно масштабной синергии устройств можно достичь только при совместном применении радиоэлектронной разведки и борьбы. Для этого средства детекции БПЛА и средства их подавления должны работать в одном комплексе под названием "Атлас". Об этом рассказал СЕО "Квертус" Ярослав Филимонов на презентации проекта.

Ярослав Филимонов представляет проект "Атлас". Фото: Delo.ua

По его словам, "Атлас" предназначен для выявления всех источников радиоизлучения — БПЛА, средств РЭБ, средств связи и телекоммуникаций. Кроме "Азимутов" и "Миражей", в комплекс входит ноутбук с программным обеспечением для работы оператора системы. Помимо удаленного управления системой, комплекс позволяет подавлять вражеские дроны не путем "забивания" так называемым "белым шумом" частот связи между дроном и оператором, а через подключение к протоколу обмена данными LoRa. Фактически, это хакинг системы управления вражескими дронами.

Вмешательство в этот протокол позволяет видеть направление движения дронов и отличать в небе свои средства от вражеских, в отличие от метода "белого шума", "приземляющего" все дроны. К тому же, система "Атлас" может помогать проводить украинские дроны через ЛБС, ретранслируя им сигнал от оператора.

"Нас меньше физически, чем россиян, поэтому количественно мы проигрываем. Поэтому должны выигрывать на поле боя технологически и интеллектуально, и вот проект "Атлас", который способен в автоматизированном режиме и с отдаленным управлением обеспечивать преимущество на поле боя", — пояснил СЕО компании.

Защита от дронов за $150 на одного военнослужащего ВСУ

5,2 млрд грн за сотни средств РЭР и тысячи РЭБ для обеспечения защиты от дронов и осведомленности на ЛБС — большие деньги, добавляет коммерческий директор "Квертус" Сергей Скорик. Однако это не очень много в пересете на численность сил обороны Украины, которая колеблется на уровне 800-880 тыс. человек.

"Если мы разобьем нужную сумму на километраж фронта и на количество военнослужащих, то получится примерно $150 за защиту одного человека. При этом обеспечить воина шлемом и бронежилетом стоит $300-500. Поэтому каждого выезжающего на задание военнослужащего за относительно небольшую сумму реально уберечь от БПЛА — одной из самых больших угроз на линии боевого столкновения", — отметил он.

В кулуарах встречи Сергей Скорик рассказал корреспонденту издания, что часть средств на развитие РЭБ-защиты планируют выделить несколько стран ЕС во главе с Великобританией. Сейчас эти страны планируют предоставить, ориентировочно, половину необходимой суммы, или 2,6 млрд грн. Кроме того, организацией инициативы занимается украинский кластер развития военных технологий Brave 1.

После поступления средств, "Квертус" готов выполнить все заказы примерно через пять месяцев, добавляет он. Сейчас компания может ежемесячно производить 500 "Миражей" и 100 "Азимутов", но по гарантированному заказу этот показатель может достигать до 2000 "Миражей" в месяц.

5,2 млрд грн не учитывает вероятные потери оборудования РЭБ и РЭР, которое является приоритетной целью для российских атак, добавляет Сергей Скорик. Однако их повреждение не означает уничтожение — часть комплексов можно отремонтировать, "Квертус" бесплатно забирает на ремонт подлежащих восстановлению системы. Все комплектующие производятся компанией в Украине, поэтому она может выполнять ремонты любой сложности.

Основные компоненты "Атласа" — средство РЭБ "Мираж" (слева) и РЭР "Азимут". Фото: Delo.ua

На сайте проекта указывается, что средства планируется собрать до 27 декабря 2025, основные потенциальные партнеры проекта в Украине — бизнес. Донатом может быть, например, установленная сумма или процент каждого чека, в офлайновых точках партнера могут размещаться постеры с QR кодом, по которому можно сделать донат.

После запуска фандрайзинговой кампании в январе "Квертус" планирует презентовать "Атлас" в Лондоне в мае, а в июне — начать реализацию проекта.

Какие перспективы "Атласа"

В комплекс входит РЭБ "Мираж" со следующими параметрами:

Полоса частот для подавления управляющего сигнала БПЛА: 300‒1500 МГц, в начале 2025 года выйдет модель с полосой частот 1500‒6000 МГц;

Радиус действия для купольной антенны – до 1,8 км, для направленной – до 5 км, что устраняет опасность дронов с программным донаведением;

Можно использовать одновременно четыре антенны, в том числе комбинировать направленные и купольные антенны, что увеличивает возможности противодействия дронам;

Удаленное управление любым количеством устройств с помощью планшета, благодаря чему оператор может находиться в защищенном месте;

Энергопотребление: до 20 Вт.



РЭР "Азимут" имеет следующие характеристики:

Диапазон рабочих частот: 30-6000 МГц;

Скорость сканирования частот: 540 ГГц/сек;

Максимальная дальность обнаружения: до 30 км;

Количество одновременно отслеживаемых целей: до 100, обнаружение автоматическое;

Энергопотребление: до 100 Вт.

Сергей Скорик также уточняет, что изменение принципа подавления БПЛА на подключение к протоколу обмена данными позволило увеличить энергоэффективность изделий. Традиционные РЭБ с генераторами "белого шума" потребляют 400-500 Вт/ч, тогда как РЭБ "Мираж" укладывается в 20 Вт/ч. Суммарное потребление комплекса со всеми дополнительными приборами позволяет использовать популярные "гражданские" бензиновые генераторы на 2 кВт. Поэтому военные могут брать средства на выполнение боевых задач продолжительностью несколько суток с минимальным энергетическим оборудованием и запасом топлива.

Бригады, которые будут получать средства от "Квертус". Источник: презентация проекта

Со другой стороны, приближенные к борьбе с БПЛА военные отмечают, что на фронте все большей проблемой для украинских средств РЕБ/РЭР становятся дроны на оптоволоконном управлении, иммунные к радиоэлектронным помехам. Однако Сергей Скорик объясняет, что популярность этих дронов выше в соцсетях, чем на ЛБС. По его данным, дроны на оптоволокне сейчас составляют не более 3% от общего использования БПЛА, хотя этот показатель может колебаться на разных участках фронта.

Масштабирование их производства россиянами таких дронов тоже под вопросом: катушка с оптоволоконной проволокой требует более дорогих и мощных носителей, а их применение имеет ряд ограничений по сравнению с дронами на радиоуправлении. Поэтому в ближайшие годы угрозой останутся именно радиоуправляемые дроны, для защиты от которых запускается проект "Атлас".

Руководитель проекта технологического усиления Сил обороны Украины Victory Drones Мария Берлинская в комментарии изданию отметила, что одновременно с преимуществами унификации защиты РЭБ/РЭР по всей ЛБС, проект несет обычные риски любых монополий — рискованно закрывать всю линию фронта продукцией одного производителя.

"Мое мнение: один производитель на всю линию фронта — как минимум большой риск", — отметила она.

Подводя итог, пока рано анализировать, сколько удастся собрать для реализации проекта, и будут ли средства собраны вовремя. Тем не менее, сами производители и их партнеры в это верят. Компания показала способность быстро масштабироваться: по словам коммерческого директора компании Сергея Скорика, выручка "Квертус" в 2024 году составила 2,2 млрд грн. Это почти в четыре раза больше, чем 607 млн грн в 2023 году (данные Forbes), и в сотни раз больше довоенного 2021 года.