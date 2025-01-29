"Квертус" збирає 5,2 млрд грн для захисту 1300 км фронту від дронів: де шукатимуть кошти

Ця війна вже стала війною дронів, і росіяни, на жаль, навчилися використовувати їх по всьому фронту. Єдиний захист — засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР). І працювати ці системи мають разом, вважає Ярослав Філімонов, СЕО “Квертус”, найбільшого українського виробника засобів РЕБ та РЕР.

27 січня на зустрічі з військовими, бізнесом та ЗМІ він оголосив про запуск проєкту “Атлас”. Його мета — повністю закрити небо над лінією бойового зіткнення (ЛБЗ) від російських дронів, для цього знадобиться щонайменше 260 засобів РЕР Kvertus MS Azimuth ("Азимут") та 5600 одиниць РЕБ Kvertus LTEJ Mirage. Вартість проєкту складає 5,2 млрд грн, проте не всі кошти збере український бізнес, частину можуть закрити союзники. Які перспективи проєкту — в тексті Delo.ua.

В Україні вже не перший рік використовуються системи РЕБ та РЕР виробництва компанії "Квертус". Вони вже закуповуються для військових частин та стоять в ЗСУ на озброєнні, але дійсно масштабної синергії пристроїв можна досягти лише при спільному застосуванні радіоелектронної розвідки та боротьби. Для цього засоби детекції БПЛА і засоби їх подавлення мають працювати в одному комплексі, який має назву "Атлас". Про це розповів СЕО "Квертус" Ярослав Філімонов на презентації проєкту.

Ярослав Філімонов презентує проєкт "Атлас". Фото: Delo.ua

За його словами, "Атлас" призначений для виявлення усіх джерел радіовипромінювання — БПЛА, засобів РЕБ, засобів звʼязку і телекомунікацій. Крім "Азимутів" та "Міражів" в комплекс входить ноутбук з програмним забезпеченням для роботи оператора системи. Крім віддаленого керування системою, комплекс дозволяє подавляти ворожі дрони не шляхом "забивання" так званим "білим шумом" частот зв’язку між дроном та оператором, а через під'єднання до протоколу обміну даними LoRa. Фактично, це є хакінгом системи управління ворожими дронами.

Втручання в цей протокол дозволяє бачити напрямок руху дронів і відрізняти в небі свої засоби від російських, на відміну від методу "білого шуму", що "приземляє" всі дрони на ЛБЗ. До того ж система "Атлас" може допомагати проводити українські дрони через ЛБЗ, ретранслюючи їм сигнал від оператора.

"Нас менше фізично, ніж росіян, тому кількісно ми програємо. Тому маємо вигравати на полі бою технологічно і інтелектуально, і ось проєкт "Атлас", здатний в автоматизованому режимі і з віддаленим керуванням забезпечувати перевагу на полі бою", — пояснив СЕО компанії.

Захист від дронів за $150 на одного військовослужбовця ЗСУ

5,2 млрд грн за сотні засобів РЕР та тисячі РЕБ для забезпечення захисту від дронів та обізнаності на ЛБЗ — великі кошти, додає комерційний директор "Квертус" Сергій Скорик. Проте це не дуже багато в перерахунку на чисельність Сил оборони України, яка коливається на рівні 800-880 тис. осіб.

"Якщо ми розіб'ємо потрібну суму на кілометраж фронту і на кількість військовослужбовців, то вийде приблизно $150 за захист одної особи. При цьому забезпечити воїна шоломом і бронежилетом коштує $300-500. Тому кожного військовослужбовця, який виїжджає на завдання, за відносно невелику суму реально вберегти від БПЛА — однієї з найбільших загроз на лінії бойового зіткнення", — зазначив він.

В кулуарах зустрічі Сергій Скорик розповів кореспонденту видання, що частину коштів на розбудову РЕБ-захисту планують виділити кілька країн ЄС на чолі з Великою Британією. Зараз ці країни планують надати, орієнтовно, половину необхідної суми, або 2,6 млрд грн. Крім того, організацією ініціативи займається український кластер розвитку військових технологій Brave 1.

В разі надходження коштів, "Квертус" готовий виконати все замовлення приблизно за п'ять місяців, додає він. Зараз компанія може щомісячно виготовляти 500 "Міражів" та 100 "Азимутів", але за гарантованого замовлення цей показник може досягати аж до 2000 "Міражів" на місяць.

5,2 млрд грн не враховує ймовірні втрати обладнання РЕБ та РЕР, котре є пріорітетною ціллю для російських атак, додає Сергій Скорик. Проте їхнє пошкодження не означає знищення — частину комплексів можна відремонтувати, "Квертус" безкоштовно забирає на ремонт системи, які підлягають відновленню. Всі комплектуючі систем виробляються компанією в Україні, тому вона може виконувати ремонти будь-якої складності.

Основні компоненти "Атласу" — засіб РЕБ "Міраж" (зліва) та РЕР "Азимут". Фото: Delo.ua

На сайті проєкту вказується, що кошти планується зібрати до 27 грудня 2025 року, основні потенційні партнери проєкту в Україні — бізнес. Донатом може бути, наприклад, встановлена сума чи відсоток з кожного чеку, в офлайнових точках партнера можуть розміщатись постери з QR кодом, за яким можна зробити донат.

Після запуску фандрайзингової кампанії в січні, "Квертус" планує презентувати "Атлас" в Лондоні у травні, а у червні — почати реалізацію проєкту.

Які перспективи "Атласу"

В комплекс входить РЕБ "Міраж" з наступними параметрами:

Смуга частот для подавлення управляючого сигналу БПЛА: 300‒1500 МГц, на початку 2025 року вийде модель зі смугою частот 1500‒6000 МГц;

Радіус дії для купольної антени — до 1,8 км, для направленої — до 5 км, що усуває небезпеку дронів із програмним донаведенням;

Можна використовувати одночасно чотири антени, в тому числі комбінувати направлені та купольні антени, що збільшує можливості протидії дронам;

Дистанційне керування будь-якою кількістю пристроїв за допомогою планшета, завдяки чому оператор може перебувати в захищеному місці;

Енергоспоживання: до 20 Вт.



РЕР "Азимут" має такі характеристики:

Діапазон робочих частот: 30-6000 МГц;

Швидкість сканування частот: 540 ГГц/с;

Максимальна дальність виявлення: до 30 км;

Кількість одночасно відстежуваних цілей: до 100, виявлення автоматичне;

Енергоспоживання: до 100 Вт.

Сергій Скорик також уточнює, що зміна принципу придушення БПЛА на підключення до протоколу обміну данними дозволила збільшити енергоефективність виробів. Традиційні РЕБ з генераторами "білого шуму" споживають 400-500 Вт/год, тоді як РЕБ "Міраж" вкладається у 20 Вт/год. Сумарне споживання комплексу з усіма додатковими приладами дозволяє використовувати популярні "цивільні" бензинові генератори на 2 кВт. Через це військові можуть брати засоби на виконання бойових розпоряджень тривалістю кілька діб з мінімальним енергетичним обладнанням та запасом палива.

Бригади, які отримуватимуть засоби від "Квертус". Джерело: презентація проєкту

Зі свого боку, наближені до боротьби з БПЛА військові зазначають, що на фронті дедалі більшою проблемою для українських засобів РЕБ/РЕР стають дрони на оптоволоконному управлінні, імунні до радіоелектронних завад. Проте Сергій Скорик пояснює виданню, що популярність цих дронів більша в соцмережах, ніж на ЛБЗ. За його даними, дрони на оптоволокні зараз складають не більше 3% від загального використання БПЛА, хоча цей показник може коливатись на різних ділянках фронту.

Масштабування їх виробництва росіянами теж під питанням: котушка з оптоволоконним дротом вимагає більш дорогих і потужних носіїв, а застосування таких дронів має ряд обмежень в порівнянні з дронами на радіокеруванні. Через це в найближчі роки загрозою залишаться саме радіокеровані дрони, для захисту від яких запускається проєкт "Атлас".

Керівниця проєкту технологічного посилення Сил оборони України Victory Drones Марія Берлінська в коментарі виданню зазначила, що одночасно з перевагами уніфікації захисту РЕБ/РЕР по всій ЛБЗ, проєкт несе звичайні ризики будь-яких монополій — ризиковано закривати всю лінію фронту продукцією одного виробника.

"Моя думка: один виробник на всю лінію фронту — як мінімум, великий ризик", — зазначила вона.

Підсумовуючи, поки рано аналізувати, скільки вдасться зібрати для реалізації проєкту, і чи будуть кошти зібрані вчасно. Проте, самі виробники і та їх партнери в це вірять. Компанія показала здатність швидко масштабуватись: за словами комерційного директора компанії Сергія Скорика, виторг "Квертус" у 2024 році склав 2,2 млрд грн. Це майже вчетверо більше, ніж 607 млн грн у 2023 році (дані Forbes), та в сотні разів більше за довоєнний 2021 рік.