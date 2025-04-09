Агенція оборонних закупівель уклала контракти на понад 200 млрд грн

У першому кварталі 2025 року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракти на понад 200 млрд грн.

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Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, АОЗ наразі фокусується на технологіях, які дають результат уже сьогодні. Насамперед, це безпілотники, РЕБ, наземні роботизовані комплекси.

Як повідомив Умєров, за цими напрямами вже підписано 279 контрактів на 77,2 млрд грн.

Також продовжуються системні закупівлі артилерійських снарядів та мінометних пострілів.

У першому кварталі 12.3 млрд грн спрямовано безпосередньо на бойові частини – на дрони, засоби РЕБ, транспорт для мобільних груп.

Умєров наголосив, що паралельно Міноборони вдосконалює саму систему закупівель задля максимальної ефективності, щоб військо отримувало найкраще, а виробники мали чіткі, передбачувані умови для розвитку.

Зауважимо, Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.

Як повідомив очільник АОЗ, відомство за два місяці законтрактувало 1,5 мільйона дронів. Загалом з початку року АОЗ взяла державних зобовʼязань на 280 мільярдів гривень, і ще 80 мільярдів гривень до бюджету АОЗ додали в березні.

Зараз АОЗ майже повністю (орієнтовно на 90%) забезпечила контракти, щоб закупити потрібну армії кількість боєприпасів на рік.

Нагадаємо, Міноборони України планує обʼєднати Державного оператора тилу (ДОТ) та Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) в одну агенцію після завершення воєнного стану.