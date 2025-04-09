Міноборони планує обʼєднати ДОТ та АОЗ: що відомо

Міністерство оборони України планує обʼєднати Державного оператора тилу (ДОТ) та Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) в одну агенцію після завершення воєнного стану.

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Про це розповів глава АОЗ Арсен Жумаділов, пише hromadske.

Він вважає, що держава утримує дві агенції під час воєнного стану через те, що наразі армія потребує багато закупівель. Але коли закінчиться війна, то держава не буде виділяти такі значні ресурси на оборонні потреби, як і зараз.

"Коли армія скоротиться у якомусь обсязі й зменшаться її потреби, утримувати її у тому складі, як зараз є, держава не зможе. Має бути швидко ухвалене рішення щодо об’єднання після завершення воєнного стану, яке буде означати суттєве скорочення видатків на утримання агенцій. Якщо не підготуватися до цього, таке об’єднання затягнеться, і це буде дуже прикра історія, бо обидві агенції підуть у серйозний "мінус"", — переконаний Жумаділов.

Він додав, що до завершення воєнного стану має відбутися велика підготовча робота, адже об’єднання не є миттєвим процесом.

Хто очолить

На запитання, чи очолить Жумаділов цю об’єднану організацію, він відповів: "Реорганізовуватися буде ДОТ — коли буде рішення про об’єднання, воно буде на базі АОЗ. Оскільки я керівник АОЗ, то, відповідно, ДОТ приєднується до АОЗ, і так я буду керівником на тому етапі вже однієї юридичної особи".

Він зауважив, що в юридичному сенсі "немає жодної різниці, на базі якої агенції буде об'єднання". Але в АОЗ є іноземні постачальники й зміна в договорах з іноземними контрагентами вимагала б довшої і складнішої комунікації.

6 березня Міністерство оборони призначило на посаду очільника АОЗ Арсена Жумаділова, який із початку лютого тимчасово виконував обов'язки директора та очолював (ДОТ).

Нагадаємо, з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. Наразі бюджет агенції становить 7,8 млрд доларів, а майже 60% поставок забезпечують українські виробники.

Скандал навколо призначення очільника АОЗ

24 січня міністр оборони України Рустем Умєров ініціював звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та директорки держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Марини Безрукової через ситуацію довкола закупівель, які "чомусь перетворилися на Amazon".

Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради АОЗ , яка перед цим вирішила укласти додаткову угоду до контракту з чинною директоркою агенції терміном на один рік попри незгоду міністерства.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

25 січня нотаріус за вказівкою керівника Офісу президента Андрія Єрмака вносить незаконні зміни в державний реєстр.

Центр протидії корупції подає заяву до Національного антикорупційного бюро на міністра оборони Рустема Умєрова про перевищення службових повноважень.

А 30 січня в реєстр знову внесли зміни, поновивши на посаді Безрукову. Потім реєстри змінювали неодноразово, допоки Жумаділов знову не очолив АОЗ.