Кабмін затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо оновлення складу Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони. До її складу як представники держави увійшли Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер.

Про це повідомляє Міноборони.

Що відомо про нових членів Наглядової ради

Іван Гаврилюк, який обіймає посаду першого заступника міністра оборони, є фахівцем у сфері військової логістики та має значний досвід у забезпеченні Збройних Сил України.

Станіслав Гайдер, колишній заступник міністра оборони, працював над питаннями інституційного розвитку та має експертизу у сфері запобігання корупції.

Згідно з повідомленням, призначення нових членів Наглядової ради має сприяти ефективній та прозорій роботі Агенції оборонних закупівель, яка є ключовим механізмом забезпечення українських військових усім необхідним.

Нагадаємо, 6 березня Міноборони призначило на посаду очільника АОЗ Арсена Жумаділова, який із початку лютого тимчасово виконував обов'язки директора та очолював іншу спеціалізовану закупівельну організацію – ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Скандал навколо призначення очільника АОЗ

Нагадаємо, 24 січня міністр оборони України Рустем Умєров ініціював звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та директорки держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Марини Безрукової через ситуацію довкола закупівель, які "чомусь перетворилися на Amazon".

Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради АОЗ , яка перед цим вирішила укласти додаткову угоду до контракту з чинною директоркою агенції терміном на один рік попри незгоду міністерства.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

А 30 січня в реєстр знову внесли зміни, поновивши на посаді Безрукову. Потім реєстри змінювали неодноразово. допоки Жумаділов знову не став тимчасовим керівником АОЗ.