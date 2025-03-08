Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,27

--0,09

EUR

44,56

+0,31

Наличный курс:

USD

41,35

41,25

EUR

44,87

44,65

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кабмин утвердил новых членов Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок

Кабмин утвердил новых членов Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок
Фото: Минобороны

Кабинет министров Украины принял решение об обновлении состава Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Министерства обороны. В ее состав в качестве представителей государства вошли Иван Гаврилюк и Станислав Гайдер.

Об этом сообщает Минобороны.

Что известно о новых членах Наблюдательного совета

Иван Гаврилюк, занимающий должность первого заместителя министра обороны, специалист в сфере военной логистики и имеет значительный опыт в обеспечении Вооруженных Сил Украины.

Станислав Гайдер, бывший заместитель министра обороны, работал над вопросами институционального развития и имеет экспертизу в сфере предотвращения коррупции.

Согласно сообщению, назначение новых членов Наблюдательного совета должно способствовать эффективной и прозрачной работе Агентства оборонных закупок, которое является ключевым механизмом обеспечения украинских военных всем необходимым.

Напомним, 6 марта Минобороны назначило на должность главы АОЗ Арсена Жумадилова, который с начала февраля временно исполнял обязанности директора и возглавлял другую специализированную закупочную организацию – ГП "Государственный оператор тыла" (ДОТ).

Скандал вокруг назначения главы АОЗ

Напомним, 24 января министр обороны Украины Рустем Умеров инициировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и директора госпредприятия "Агентство оборонных закупок" Марины Безруковой из-за ситуации вокруг закупок, которые "почему-то превратились в Amazon".

Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства из наблюдательного совета АОЗ, который перед этим решил заключить дополнительное соглашение к контракту с действующим директором агентства сроком на один год, несмотря на несогласие министерства .

"Директором АОЗ будет назначен   Арсена Жумадилова. В этом году у АОЗ и ДОТ были одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое – только создавало медийный шум», – подчеркнул Умеров.

А 30 января в реестр снова внесли изменения, восстановив в должности Безрукову. Затем реестры меняли неоднократно. пока Жумадилов снова не стал временным руководителем АОЗ.

Автор:
Татьяна Гойденко