Кабмин утвердил новых членов Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок

Кабинет министров Украины принял решение об обновлении состава Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Министерства обороны. В ее состав в качестве представителей государства вошли Иван Гаврилюк и Станислав Гайдер.

Об этом сообщает Минобороны.

Что известно о новых членах Наблюдательного совета

Иван Гаврилюк, занимающий должность первого заместителя министра обороны, специалист в сфере военной логистики и имеет значительный опыт в обеспечении Вооруженных Сил Украины.

Станислав Гайдер, бывший заместитель министра обороны, работал над вопросами институционального развития и имеет экспертизу в сфере предотвращения коррупции.

Согласно сообщению, назначение новых членов Наблюдательного совета должно способствовать эффективной и прозрачной работе Агентства оборонных закупок, которое является ключевым механизмом обеспечения украинских военных всем необходимым.

Напомним, 6 марта Минобороны назначило на должность главы АОЗ Арсена Жумадилова, который с начала февраля временно исполнял обязанности директора и возглавлял другую специализированную закупочную организацию – ГП "Государственный оператор тыла" (ДОТ).

Скандал вокруг назначения главы АОЗ

Напомним, 24 января министр обороны Украины Рустем Умеров инициировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и директора госпредприятия "Агентство оборонных закупок" Марины Безруковой из-за ситуации вокруг закупок, которые "почему-то превратились в Amazon".

Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства из наблюдательного совета АОЗ, который перед этим решил заключить дополнительное соглашение к контракту с действующим директором агентства сроком на один год, несмотря на несогласие министерства .

"Директором АОЗ будет назначен Арсена Жумадилова. В этом году у АОЗ и ДОТ были одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое – только создавало медийный шум», – подчеркнул Умеров.

А 30 января в реестр снова внесли изменения, восстановив в должности Безрукову. Затем реестры меняли неоднократно. пока Жумадилов снова не стал временным руководителем АОЗ.