Жумадилов возглавил Агентство оборонных закупок: кто его заменит в ГОТ

6 марта Министерство обороны назначило на должность главы Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова, который с начала февраля временно исполнял обязанности директора и возглавлял другую специализированную закупочную организацию – ГП "Государственный оператор тыла" (ГОТ).

Об этом сообщает пресс-служба АОЗ.

Отмечается, что система оборонных закупок требует четких правил, быстрых решений и эффективной поставки.

Главный приоритет – не просто заключение контрактов, а своевременное обеспечение ВСУ необходимым вооружением в требуемых объемах.

Как подчеркивают в АОЗ, перед ведомством стоит задача сделать систему оборонных закупок эффективной, прогнозируемой и устойчивой.

Кто заменит Жумадилова в ГОТ

Как сообщили в ГОТ, до избрания нового руководителя Андрей Созанский будет временно исполнять обязанности исполнительного директора. Это решение было поддержано наблюдательным советом.

Андрей Созанский является частью команды с момента создания ГОТ. Он имеет значительный опыт закупок и логистики, глубоко понимает систему и процессы, а также разделяет наши ценности.

Скандал вокруг назначения главы АОЗ

Напомним, 24 января министр обороны Украины Рустем Умеров инициировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и директора госпредприятия "Агентство оборонных закупок" Марины Безруковой из-за ситуации вокруг закупок, которые "почему-то превратились в Amazon".

Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства из наблюдательного совета АОЗ, который перед этим решил заключить дополнительное соглашение к контракту с действующим директором агентства сроком на один год, несмотря на несогласие министерства .

"Директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов. В этом году у АОЗ и ГОТ были одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое – только создавало медийный шум», – подчеркнул Умеров.

25 января нотариус по указанию руководителя Офиса президента Андрея Ермака вносит незаконные изменения в государственный реестр.

Центр противодействия коррупции подает заявление в Национальное антикоррупционное бюро на министра обороны Рустема Умерова о превышении служебных полномочий.

А 30 января в реестр снова внесли изменения, восстановив в должности Безрукову. Затем реестры меняли неоднократно, пока Жумадилов снова не стал временным руководителем АОЗ.

Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд. долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители.