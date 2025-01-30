Скандал вокруг Агентства оборонных закупок: как меняли данные о руководителе и кто возглавляет ведомство

Марина Безрукова снова является руководителем ГП "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц.

Об этом свидетельствует информация ресурса Opendatabot .

Согласно данным YouControl, соответствующее изменение произошло 29 января, а до этого с 25 января руководителем АОЗ в госреестре числился Арсен Жумадилов, возглавляющий другую специализированную закупочную организацию Министерства обороны – ГП "Государственный оператор тыла" (ГОТ).

Позор на весь мир

Как отмечают в Центре противодействия коррупции, это уже третье за неделю изменение в государственном реестре по отношению к руководителю АОЗ.

Напомним, 24 января министр обороны Украины Рустем Умеров инициировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и директора госпредприятия "Агентство оборонных закупок" Марины Безруковой из-за ситуации вокруг закупок, которые "почему-то превратились в Amazon".

Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства из наблюдательного совета АОЗ, который перед этим решил заключить дополнительное соглашение к контракту с действующим директором агентства сроком на один год , несмотря на несогласие министерства.

"Директором АОЗ будет назначен Арсена Жумадилова. В этом году у АОЗ и ГОТ были одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое – только создавало медийный шум", – подчеркнул Умеров.

25 января нотариус по указанию руководителя Офиса президента Андрея Ермака вносит незаконные изменения в государственный реестр.

А Центр противодействия коррупции подает заявление в Национальное антикоррупционное бюро на министра обороны Рустема Умерова о превышении служебных полномочий.

"Не впервые мы имеем документально подтвержденную связь Андрея Ермака с очевидно незаконными действиями Умерова вокруг 300-миллиардного бюджета. Поскольку опровергнуть наши доказательства невозможно, Ермак и Умеров побежали вытирать доказательства и меняют запись в госреестре. Таков позор на весь мир", — отмечают в ЦПК.

Фото: Центр противодействия коррупции

"Что-то ощущение, что резко начал инстинкт самосохранения работать. Но и это наглядный пример полного хаоса в управлении Офиса президента и правительства", — прокомментировал изменения в госреестре народный депутат Ярослав Железняк.

Арсен Жумадилов подтвердил, что в реестр действительно внесли изменения.

"Насколько понимаю, не с первой попытки. Если это было сделано с нарушением законодательства, в государстве есть органы, которые должны на это реагировать", — отметил он.

Против министра обороны Умерова возбудили уголовное производство

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило факт регистрации производства по заявлению Центра противодействия коррупции о совершении преступления главой Минобороны Рустемом Умеровым по статье Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением из-за скандала с назначением директора "Агентства оборонных закупок".

В свою очередь общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны призвал СНБО и политическое руководство государства "немедленно вмешаться" в ситуацию с директором Агентства оборонных закупок.

"Мы считаем, что возникший скандал или не имеет рациональных причин и объяснений, или эти причины ни разу не были публично прокоммуникованы ни одной из сторон. Взаимные обвинения сторон выполняют какую угодно задачу, кроме задачи решать проблемы и помогать обороне Украины", — говорится в заявлении.

Также послы стран "Большой семерки" (G7) призвали как можно быстрее урегулировать конфликтную ситуацию вокруг назначения руководства Агентства оборонных закупок.

Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд. долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители.