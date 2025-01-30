Скандал навколо Агенції оборонних закупівель: як змінювали дані про керівника та хто наразі очолює відомство

Марина Безрукова наразі знову є керівником ДП "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Про це свідчить інформація ресурсу Opendatabot.

Згідно із даними YouControl, відповідна зміна відбулася 29 січня, а до того з 25 січня керівником АОЗ в держреєстрі значився Арсен Жумаділов, який очолює іншу спеціалізовану закупівельну організацію Міністерства оборони – ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Ганьба на весь світ

Як наголошують у Центрі протидії корупції, це вже третя за тиждень зміна в державному реєстрі щодо керівника АОЗ.

Нагадаємо, 24 січня міністр оборони України Рустем Умєров ініціював звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та директорки держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Марини Безрукової через ситуацію довкола закупівель, які "чомусь перетворилися на Amazon".

Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради АОЗ , яка перед цим вирішила укласти додаткову угоду до контракту з чинною директоркою агенції терміном на один рік попри незгоду міністерства.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

25 січня нотаріус за вказівкою керівника Офісу президента Андрія Єрмака вносить незаконні зміни в державний реєстр.

А Центр протидії корупції подає заяву до Національного антикорупційного бюро на міністра оборони Рустема Умєрова про перевищення службових повноважень.

"Чи не вперше ми маємо документально підтверджений звʼязок Андрія Єрмака з очевидно незаконними діями Умєрова довкола 300-мільярдного бюджету. Оскільки спростувати наші докази неможливо, Єрмак та Умєров побігли витирати докази і змінюють запис в держреєстрі. Така ганьба на весь світ. В такий критично важливий для виживання України час", - зауважують у ЦПД.

Фото: Центр протидії корупції

"Щось є відчуття, що різко почав інстинкт самозбереження працювати. Але і це наочний приклад повного хаосу в управлінні Офісу президента і уряду", - прокоментував зміни у держреєстрі народний депутат Ярослав Железняк.

Натомість Арсен Жумаділов підтвердив, що до реєстру дійсно внесли зміни.

"Наскільки розумію, не з першої спроби. Якщо це було зроблено з порушенням законодавства, в державі є органи, які на це мають реагувати", - зауважив він.

Проти міністра оборони Умєрова розпочали кримінальне провадження

Національне антикорупційне бюро України підтвердило факт реєстрації провадження за заявою Центру протидії корупції щодо вчинення злочину главою Міноборони Рустемом Умєровим за статтею Кримінального кодексу про зловживання владою або службовим становищем через скандал з призначенням директора “Агенції оборонних закупівель”.

Своєю чергою громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони закликала РНБО і політичне керівництво держави "негайно втрутитись" у ситуацію з директором Агенції оборонних закупівель.

"Ми вважаємо, що скандал, який виник, або не має раціональних причин і пояснень, або ці причини жодного разу не були публічно прокомуніковані жодною із сторін. Взаємні обвинувачення сторін виконують яку завгодно задачу, окрім задачі вирішувати проблеми та допомагати обороні України", - йдеться у заяві.

Також посли країн "Великої сімки" (G7) закликали якнайшвидше врегулювати конфліктну ситуацію навколо призначення керівництва Агенції оборонних закупівель.

Нагадаємо, з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. Наразі бюджет агенції становить 7,8 млрд доларів, а майже 60% поставок забезпечують українські виробники.