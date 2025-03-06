Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель: хто його замінить у ДОТ

6 березня Міністерство оборони призначило на посаду очільника Агенції оборонних закупівель Арсена Жумаділова, який із початку лютого тимчасово виконував обов'язки директора та очолював іншу спеціалізовану закупівельну організацію – ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Про це повідомляє пресслужба АОЗ.

Зазначається, що система оборонних закупівель потребує чітких правил, швидких рішень і ефективного постачання.

Головний пріоритет – не просто укладання контрактів, а своєчасне забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням у потрібних обсягах.

Як підкреслюють в АОЗ, перед відомством стоїть завдання зробити систему оборонних закупівель ефективною, прогнозованою та стійкою.

Хто замінить Жумаділова у ДОТ

Як повідомили у ДОТ, до обрання нового керівника Андрій Созанський буде тимчасово виконувати обов’язки виконавчого директора. Це рішення було підтримано наглядовою радою.

Андрій Созанський є частиною команди з моменту створення ДОТ. Він має значний досвід у закупівлях та логістиці, глибоко розуміє систему та процеси, а також розділяє наші цінності.

Скандал навколо призначення очільника АОЗ

Нагадаємо, 24 січня міністр оборони України Рустем Умєров ініціював звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та директорки держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Марини Безрукової через ситуацію довкола закупівель, які "чомусь перетворилися на Amazon".

Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради АОЗ , яка перед цим вирішила укласти додаткову угоду до контракту з чинною директоркою агенції терміном на один рік попри незгоду міністерства.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

25 січня нотаріус за вказівкою керівника Офісу президента Андрія Єрмака вносить незаконні зміни в державний реєстр.

Центр протидії корупції подає заяву до Національного антикорупційного бюро на міністра оборони Рустема Умєрова про перевищення службових повноважень.

А 30 січня в реєстр знову внесли зміни, поновивши на посаді Безрукову. Потім реєстри змінювали неодноразово. допоки Жумаділов знову не став тимчасовим керівником АОЗ.

Нагадаємо, з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. Наразі бюджет агенції становить 7,8 млрд доларів, а майже 60% поставок забезпечують українські виробники.