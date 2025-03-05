Міноборони спрямовує понад 497 млрд грн на модернізацію оборонних закупівель: основні зміни

Міністерство оборони модернізує оборонні закупівлі відповідно до найкращих євроатлантичних практик та з метою зміцнення співпраці з НАТО у цій сфері. Бюджет становить понад 497 млрд грн на 2025 рік.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Зазначається, що відомство розробило та реалізує план імплементації Стратегічного огляду системи оборонних закупівель України, який визначає ключові пріоритети на 2025 рік і завдання на 2026–2027 роки.

"Впровадження Стратегічного огляду уніфіковує закупівлі Міноборони та посилює спроможність закупівельників оборонного відомства відповідно до кращих практик НАТО", – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Документ передбачає цифровізацію закупівельних процесів, розширення міжнародного співробітництва та впровадження антикорупційних механізмів. Це сприятиме підвищенню прозорості, підзвітності та ефективності системи оборонних закупівель.

Основні зміни

Зокрема, затверджений план передбачає:

розроблення деталізованого плану трансформації управління оборонними закупівлями;

стандартизацію практики оборонних закупівель серед складових сектору безпеки та оборони;

розроблення рамкової структури процедур укладання контрактів на оборонні закупівлі, включаючи прямі контракти та закриті відбори;

збір, узагальнення та аналіз вивчених уроків, отриманих з досвіду розробки та управління оборонними закупівлями під час війни;

обмін результатами аналізу вивчених уроків Україною з державами-членами НАТО тощо.

Заплановані зміни мають підвищити довіру міжнародних партнерів до системи оборонних закупівель України, забезпечити більшу прозорість і конкурентність процесів, а також розширити коло постачальників. Це сприятиме розвитку вітчизняної оборонної промисловості та забезпеченню ЗСУ сучасним озброєнням і технікою.

Контроль якості в Міноборони

В 2025 році Центральне управління контролю якості Міноборони прийняло майже 1 млн одиниць товару на загальну суму 2.26 млрд грн. Це дозволило запобігти потраплянню на фронт для Збройних сил значної кількості бракованого майна, непридатного продовольства та неякісного пального. Постачальникам повернуто неякісної продукції на майже 50 млн гривень.

Додамо,Міноборони запровадило нову систему контролю за постачанням консервованої продукції для Збройних сил. Відтепер усі поставки відбуватимуться лише після лабораторного контролю, а їхній облік буде здійснюватися в ІТ-системі DOT-Chain.