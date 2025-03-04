Міноборони посилює контроль якості для Держспецслужби транспорту: деталі перевірок

Товари, призначені для Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ), будуть проходити контроль якості в Центральному управлінні Міністерства оборони.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Під контроль потраплять продукти харчування, одяг та захисне спорядження, якщо їхня вартість перевищує встановлений ліміт. Крім того, перевірятимуть великі партії паливно-мастильних матеріалів, уточнюють у відомстві.

За словами заступника міністра оборони України Сергія Мельника, мета перевірок - забезпечення єдиних стандартів якості для усіх товарів, що надходять до підрозділів Міноборони. Це має важливе значення для підтримання високої бойової готовності та гарантії безпеки кожного військового.

Голова Адміністрації Держспецслужби транспорту генерал-майор Олександр Яковець зазначив, що Центральне управління контролю якості надасть ДССТ можливість проводити детальні випробування товарів, які надходять до підрозділів, у власних лабораторіях. Він підкреслив, що це дозволить своєчасно виявляти можливі недоліки в постачанні та оперативно їх усувати.

Контроль якості в Міноборони

Варто додати, що з початку 2025 року Центральне управління контролю якості Міноборони прийняло майже 1 млн одиниць товару на загальну суму 2.26 млрд грн. Це дозволило запобігти потраплянню на фронт для Збройних сил значної кількості бракованого майна, непридатного продовольства та неякісного пального. Постачальникам повернуто неякісної продукції на майже 50 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що Міноборони запровадило нову систему контролю за постачанням консервованої продукції для Збройних сил. Відтепер усі поставки відбуватимуться лише після лабораторного контролю, а їхній облік буде здійснюватися в ІТ-системі DOT-Chain.

Нагадаємо, протягом лютого 2025 року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки, з яких понад 90% – вітчизняного виробництва.