Минобороны ужесточает контроль качества для Госспецслужбы транспорта: детали проверок

Товары, предназначенные для Государственной специальной службы транспорта (ГССТ), будут проходить контроль качества в Центральном управлении Министерства обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Под контроль попадут продукты питания, одежда и защитное снаряжение, если стоимость превышает установленный лимит. Кроме того, будут проверять крупные партии горюче-смазочных материалов, уточняют в ведомстве.

По словам заместителя министра обороны Украины Сергея Мельника, цель проверок – обеспечение единых стандартов качества для всех товаров, поступающих в подразделения Минобороны. Это важно для поддержания высокой боевой готовности и гарантии безопасности каждого военнослужащего.

Глава Администрации Госспецслужбы транспорта генерал-майор Александр Яковец отметил, что Центральное управление контроля качества предоставит ГССТ возможность проводить детальные испытания поступающих в подразделения товаров в собственных лабораториях. Он подчеркнул, что это позволит своевременно выявлять возможные недостатки в поставках и оперативно устранять их.

Контроль качества в Минобороны

Стоит добавить, что с начала 2025 года Центральное управление контроля качества Минобороны приняло почти 1 млн. единиц товара на общую сумму 2.26 млрд. грн. Это позволило предотвратить попадание на фронт для Вооруженных сил значительного количества бракованного имущества, непригодного продовольствия и некачественного горючего. Поставщикам возвращена некачественная продукция на почти 50 млн гривен.

Ранее сообщалось, что Минобороны ввело новую систему контроля за поставкой консервированной продукции для Вооруженных сил. Теперь все поставки будут происходить только после лабораторного контроля, а их учет будет осуществляться в ИТ-системе DOT-Chain.

Напомним, в течение февраля 2025 Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 100 новых образцов вооружения и военной техники, из которых более 90% — отечественного производства.