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Минобороны установило требования к упаковке и маркировке тылового имущества ВСУ: что изменилось
Министерство обороны утвердило новую техническую спецификацию с четкими требованиями к приему, упаковке и маркировке тылового имущества для ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Что известно о новых правилах
Документ разработан Центральным управлением развития материального обеспечения Минобороны Украины вместе с закупочным агентством ДОТ, Центральным управлением вещевого обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ, объединенными центрами обеспечения и экспертами по внедрению SAP.
Отмечается, что изменения будут способствовать:
- оптимизации логистики;
- сокращению времени на разгрузку;
- снижению нагрузки на центры обеспечения ВСУ.
Если требования к упаковке и маркировке были определены для каждого предмета отдельно, то теперь они распространяются на все вещное имущество в целом.
Обновленные требования направлены на упрощение процесса разгрузки, что важно для военнослужащих, перенесших травмы или ранения.
В частности, новые правила охватывают:
- Основным требованием для контрактов 2025 года является снабжение вещевого имущества на паллетах вместо мешков. Для этого будут использоваться стандартные паллеты размерами 1200х800х145 мм (европалета) или 1200х1000х145 мм (американка).
- Также была внедрена маркировка QR-кодов для быстрой и точной идентификации каждой единицы вещевого имущества, содержащего ННН-номер. Поставщики должны до конца марта завершить переходный этап и корректно формировать эти коды, получив соответствующие разъяснения от "Государственного оператора тыла" (ГОТ).
В марте ГОТ планирует посетить все объединенные центры обеспечения Украины для оценки эффективности новых требований. Предыдущие результаты показывают значительное улучшение в процессах доставки и маркировки.
Напомним, закупочное агентство Минобороны подытожило первый год своей деятельности, обнародовав основные достижения. За это время было заключено 719 контрактов на сумму 74,6 млрд грн, что позволило обеспечить украинским военным питанием, амуницией и горюче-смазочными материалами.