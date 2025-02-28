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Минобороны установило требования к упаковке и маркировке тылового имущества ВСУ: что изменилось

Минобороны установило требования к упаковке и маркировке тылового имущества ВСУ: что изменилось
Правила распространяются на все вещное имущество в целом.

Министерство обороны утвердило новую техническую спецификацию с четкими требованиями к приему, упаковке и маркировке тылового имущества для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Что известно о новых правилах

Документ разработан Центральным управлением развития материального обеспечения Минобороны Украины вместе с закупочным агентством ДОТ, Центральным управлением вещевого обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ, объединенными центрами обеспечения и экспертами по внедрению SAP.

Отмечается, что изменения будут способствовать:

  • оптимизации логистики;
  • сокращению времени на разгрузку;
  • снижению нагрузки на центры обеспечения ВСУ.

Если требования к упаковке и маркировке были определены для каждого предмета отдельно, то теперь они распространяются на все вещное имущество в целом.

Обновленные требования направлены на упрощение процесса разгрузки, что важно для военнослужащих, перенесших травмы или ранения.

В частности, новые правила охватывают:

  • Основным требованием для контрактов 2025 года является снабжение вещевого имущества на паллетах вместо мешков. Для этого будут использоваться стандартные паллеты размерами 1200х800х145 мм (европалета) или 1200х1000х145 мм (американка).
  • Также была внедрена маркировка QR-кодов для быстрой и точной идентификации каждой единицы вещевого имущества, содержащего ННН-номер. Поставщики должны до конца марта завершить переходный этап и корректно формировать эти коды, получив соответствующие разъяснения от "Государственного оператора тыла" (ГОТ).

В марте ГОТ планирует посетить все объединенные центры обеспечения Украины для оценки эффективности новых требований. Предыдущие результаты показывают значительное улучшение в процессах доставки и маркировки.

Напомним, закупочное агентство Минобороны подытожило первый год своей деятельности, обнародовав основные достижения. За это время было заключено 719 контрактов на сумму 74,6 млрд грн, что позволило обеспечить украинским военным питанием, амуницией и горюче-смазочными материалами.

Автор:
Ольга Опенько