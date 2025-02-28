Минобороны установило требования к упаковке и маркировке тылового имущества ВСУ: что изменилось

Министерство обороны утвердило новую техническую спецификацию с четкими требованиями к приему, упаковке и маркировке тылового имущества для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Что известно о новых правилах

Документ разработан Центральным управлением развития материального обеспечения Минобороны Украины вместе с закупочным агентством ДОТ, Центральным управлением вещевого обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ, объединенными центрами обеспечения и экспертами по внедрению SAP.

Отмечается, что изменения будут способствовать:

оптимизации логистики;

сокращению времени на разгрузку;

снижению нагрузки на центры обеспечения ВСУ.

Если требования к упаковке и маркировке были определены для каждого предмета отдельно, то теперь они распространяются на все вещное имущество в целом.

Обновленные требования направлены на упрощение процесса разгрузки, что важно для военнослужащих, перенесших травмы или ранения.

В частности, новые правила охватывают:

Основным требованием для контрактов 2025 года является снабжение вещевого имущества на паллетах вместо мешков. Для этого будут использоваться стандартные паллеты размерами 1200х800х145 мм (европалета) или 1200х1000х145 мм (американка).

Также была внедрена маркировка QR-кодов для быстрой и точной идентификации каждой единицы вещевого имущества, содержащего ННН-номер. Поставщики должны до конца марта завершить переходный этап и корректно формировать эти коды, получив соответствующие разъяснения от "Государственного оператора тыла" (ГОТ).

В марте ГОТ планирует посетить все объединенные центры обеспечения Украины для оценки эффективности новых требований. Предыдущие результаты показывают значительное улучшение в процессах доставки и маркировки.

Напомним, закупочное агентство Минобороны подытожило первый год своей деятельности, обнародовав основные достижения. За это время было заключено 719 контрактов на сумму 74,6 млрд грн, что позволило обеспечить украинским военным питанием, амуницией и горюче-смазочными материалами.