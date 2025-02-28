Міноборони встановило вимоги до пакування та маркування тилового майна ЗСУ: що змінилось

Міністерство оборони затвердило нову технічну специфікацію з чіткими вимогами до приймання, пакування й маркування тилового майна для ЗСУ.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Що відомо про нові правила

Документ розроблений Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення Міноборони України разом із закупівельною агенцією ДОТ, Центральним управлінням речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ, об'єднаними центрами забезпечення (ОЦЗ) та експертами з впровадження SAP.

Зазначається, що зміни сприятимуть:

оптимізації логістик;

скороченню часу на розвантаження;

зниженню навантаження на центри забезпечення ЗСУ.

Якщо раніше вимоги до пакування та маркування були визначені для кожного предмета окремо, то тепер вони поширюються на все речове майно в цілому.

Оновлені вимоги спрямовані на спрощення процесу розвантаження, що є важливим для військовослужбовців, які перенесли травми чи поранення.

Зокрема, нові правила охоплюють:

Основною вимогою для контрактів 2025 року є постачання речового майна на палетах замість мішків. Для цього будуть використовуватись стандартні палети розмірами 1200×800×145 мм (європалета) або 1200×1000×145 мм (американка).

Також було впроваджено маркування QR-кодами для швидкої і точної ідентифікації кожної одиниці речового майна, що містить ННН-номер. Постачальники мають до кінця березня завершити перехідний етап і коректно формувати ці коди, отримавши відповідні роз’яснення від "Державного оператору тилу" (ДОТ).

У березні ДОТ планує відвідати всі об'єднані центри забезпечення України для оцінки ефективності нових вимог. Попередні результати показують значне покращення в процесах доставки та маркування.

Нагадаємо, закупівельна агенція Міноборони підсумувала перший рік своєї діяльності, оприлюднивши основні досягнення. За цей час було укладено 719 контрактів на суму 74,6 млрд грн, що дозволило забезпечити українських військових харчуванням, амуніцією та паливно-мастильними матеріалами.