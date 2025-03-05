Минобороны направляет более 497 млрд грн на модернизацию оборонных закупок: основные изменения

Министерство обороны модернизирует оборонные закупки в соответствии с лучшими евроатлантическими практиками и с целью укрепления сотрудничества с НАТО в этой сфере. Бюджет составляет более 497 млрд грн на 2025 год.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что ведомство разработало и реализует план имплементации Стратегического обзора системы оборонных закупок Украины, определяющий ключевые приоритеты на 2025 год и задачи на 2026-2027 годы.

"Внедрение Стратегического обзора унифицирует закупки Минобороны и усиливает возможность закупщиков оборонного ведомства в соответствии с лучшими практиками НАТО", — отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

Документ предусматривает цифровизацию закупочных процессов, расширение международного сотрудничества и внедрение антикоррупционных механизмов. Это будет способствовать повышению прозрачности, подотчетности и эффективности системы оборонных закупок.

Основные изменения

В частности, утвержденный план предусматривает:

разработка детализированного плана трансформации управления оборонными закупками;

стандартизацию практики оборонных закупок среди составляющих сектора безопасности и обороны;

разработка рамочной структуры процедур заключения контрактов на оборонные закупки, включая прямые контракты и закрытые отборы;

сбор, обобщение и анализ изученных уроков, извлеченных из опыта разработки и управления оборонными закупками во время войны;

обмен результатами анализа изученных уроков Украиной с государствами-членами НАТО.

Планируемые изменения должны повысить доверие международных партнеров к системе оборонных закупок Украины, обеспечить большую прозрачность и конкурентность процессов, а также расширить круг поставщиков. Это будет способствовать развитию отечественной оборонной промышленности и обеспечению ВСУ современным вооружением и техникой.

Контроль качества в Минобороны

В 2025 году Центральное управление контроля качества Минобороны приняло почти 1 млн единиц товара на общую сумму 2.26 млрд грн. Это позволило предотвратить попадание на фронт для Вооруженных сил значительного количества бракованного имущества, непригодного продовольствия и некачественного горючего. Поставщикам возвращена некачественная продукция на почти 50 млн гривен.

Добавим, Минобороны ввело новую систему контроля за поставкой консервированной продукции для Вооруженных сил. Теперь все поставки будут происходить только после лабораторного контроля, а их учет будет осуществляться в ИТ-системе DOT-Chain.