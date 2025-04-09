Минобороны планирует объединить ДОТ и АОЗ: что известно

Министерство обороны Украины планирует объединить Государственного оператора тыла (ГОТ) и Агентство оборонных закупок (АОЗ) в одно агентство после завершения военного положения.

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Об этом рассказал глава АОЗ Арсен Жумадилов, пишет hromadske.

Он считает, что государство содержит два агентства во время военного положения из-за того, что в настоящее время армия нуждается в много закупок. Но когда закончится война, государство не будет выделять такие значительные ресурсы на оборонные нужды, как и сейчас.

"Когда армия сократится в каком-то объеме и уменьшатся ее потребности, удерживать ее в том составе, как сейчас есть, государство не сможет. Должно быть быстро принято решение об объединении после завершения военного положения, которое будет означать существенное сокращение расходов на содержание агентств. Если не подготовиться к этому, такое объединение затянет "", — убежден Жумадилов.

Он добавил, что до завершения военного положения должна пройти большая подготовительная работа, ведь объединение не является мгновенным процессом.

Кто возглавит

На вопрос, возглавит ли Жумадилов эту объединенную организацию, он ответил: "Реорганизовываться будет ГОТ — когда будет решение об объединении, оно будет на базе АОЗ. Поскольку я руководитель АОЗ, то соответственно ГОТ присоединяется к АОЗ, и так я буду руководителем на том этапе уже одного юридического лица".

Он отметил, что в юридическом смысле "нет никакой разницы, на базе какого агентства будет объединение". Но у АОЗ есть иностранные поставщики и изменение в договорах с иностранными контрагентами требовало бы более длинной и более сложной коммуникации.

6 марта Министерство обороны назначило на должность главы АОЗ Арсена Жумадилова, который с начала февраля временно исполнял обязанности директора и возглавлял (ДОТ).

Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд. долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители.

Скандал вокруг назначения главы АОЗ

24 января министр обороны Украины Рустем Умеров инициировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и директора госпредприятия "Агентство оборонных закупок" Марины Безруковой из-за ситуации вокруг закупок, которые "почему-то превратились в Amazon".

Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства из наблюдательного совета АОЗ, который перед этим решил заключить дополнительное соглашение к контракту с действующим директором агентства сроком на один год, несмотря на несогласие министерства .

"Директором АОЗ будет назначен Арсена Жумадилова. В этом году у АОЗ и ГОТ были одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое – только создавало медийный шум», – подчеркнул Умеров.

25 января нотариус по указанию руководителя Офиса президента Андрея Ермака вносит незаконные изменения в государственный реестр.

Центр противодействия коррупции подает заявление в Национальное антикоррупционное бюро на министра обороны Рустема Умерова о превышении служебных полномочий.

А 30 января в реестр снова внесли изменения, восстановив в должности Безрукову. Затем реестры меняли неоднократно, пока Жумадилов снова не возглавил АОЗ.