С оборонным заводом, поставлявшим некачественные снаряды для ВСУ, продолжат заключать контракты

Агентство оборонных закупок ( АОЗ ) продолжит заключать контракты с заводом в Днепропетровской области, руководство которого подозревают в поставке некачественных снарядов для ВСУ.

Об этом заявил руководитель АОЗ Арсен Жумадилов на брифинге, пишет hromadske.

Он сообщил, что завод в Днепропетровской области является контрагентом АОЗ, но это не ключевой поставщик минных боеприпасов в ВСУ. Задержание руководителей предприятия не отразилось на его дальнейшей работе.

Жумадилов подчеркнул, что ранее существовавших проблем с качеством боеприпасов пока не наблюдается. Глава АОЗ отметил, что одна или несколько партий некачественной номенклатуры вооружения не являются достаточным основанием для прекращения контрактирования с таким предприятием.

" АОЗ является ключевым закупочным агентством. И если мы не будем контрактовать то или иное предприятие оборонной сферы, то оно просто закроется. Если нет серьезных оснований для прекращения контрактирования, то предприятие должно провести работу над ошибками и продолжить работу", — подчеркнул Жумадилов.

Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд. долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители.

На фронт попали бракованные снаряды

По данным следствия, в 2024 году руководство оборонного завода в Днепропетровской области заключило договор с Агентством оборонных закупок на изготовление боеприпасов для ВСУ. Предприятие должно было поставить оптовые партии 120-мм минометных снарядов более чем на 11 млрд гривен.

Однако экспертиза установила, что при производстве использовалась смесь порохов, один из которых не предназначен для зарядов до 120 мм минометных выстрелов, что привело к нестабильной работе заряда. Также капсулы-воспалители имели дефекты, что вызывало осечку. Несмотря на это производство не остановили.

В схеме были задействованы должностные лица военного представительства, осуществляющие контроль качества оборонной продукции. Военные чиновники сознательно внесли ложные сведения в отчетную документацию по качеству продукции. Так, на фронт попало 120 тысяч непригодных к использованию выстрелов.

По результатам комплексных мероприятий на Днепропетровщине задержан гендиректор оборонного завода и его первый заместитель, экскеров одного из военных представительств Минобороны и руководитель группы контроля соответствующего подразделения.