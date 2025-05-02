Реформа закупок: Минобороны начинает объединение ДОТ и АОЗ под руководством Жумадилова

Министерство обороны создаст Комиссию по проведению реорганизации Государственного оператора тыла (ГОТ), обеспечивающую тыловые нужды Вооруженных Сил.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Комиссия будет работать на базе Агентства оборонных закупок (АОЗ), и возглавит ее директор этого агентства Арсен Жумадилов. После завершения военного положения объединят ГОТ и АОЗ.

К тому времени комиссия будет заниматься координацией подходов и синхронизацией стратегий обоих агентств, а также адаптацией законодательной базы.

"Такой подход позволит заранее согласовать все ключевые процессы и готовы к полноценному переходу на новую модель работы без потери эффективности и операционной способности", — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве добавляют, что это поможет более эффективно использовать бюджетные ресурсы.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что запущенный в 2023 году ГОТ сэкономил государству более 26 миллиардов гривен, привлекая новых поставщиков и запустив ИТ-систему DOT-Chain.

По его словам, это позволило министерству сосредоточиться на стратегическом управлении, политике и контроле и послужило основой для дальнейших шагов реформирования по стандартам НАТО. А решение о реорганизации ДОТ – это продолжение масштабирования начатых реформ.

"Сейчас оптимальный момент для принятия управленческого решения. С каждым месяцем параллельное существование двух структур усложняет координацию, углубляет разрыв в подходах. Если мы хотим обеспечить постоянство, скорость и предсказуемость процессов обеспечения войск синхронизация должна произойти сейчас", — подчеркнул директор АОЗ Арсен Жумадилов.

6 марта Министерство обороны назначил на должность руководителя АОЗ Арсена Жумадилова, который с начала февраля временно исполнял обязанности директора и возглавлял (ГОТ).

Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд. долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители.

Скандал вокруг назначения главы АОЗ

24 января министр обороны Украины Рустем Умеров инициировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и директора госпредприятия "Агентство оборонных закупок" Марины Безруковой из-за ситуации вокруг закупок, которые "почему-то превратились в Amazon".

Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства из наблюдательного совета АОЗ, который перед этим решил заключить дополнительное соглашение к контракту с действующим директором агентства сроком на один год, несмотря на несогласие министерства .

"Директором АОЗ будет назначен Арсена Жумадилова. В этом году у АОЗ и ГОТ были одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое – только создавало медийный шум», – подчеркнул Умеров.

25 января нотариус по указанию руководителя Офиса президента Андрея Ермака вносит незаконные изменения в государственный реестр.

Центр противодействия коррупции подает заявление в Национальное антикоррупционное бюро на министра обороны Рустема Умерова о превышении служебных полномочий.

А 30 января в реестр снова внесли изменения, восстановив в должности Безрукову. Затем реестры меняли неоднократно, пока Жумадилов снова не возглавил АОЗ.