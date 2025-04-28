Агентство оборонных закупок запустило "единственное окно" для сотрудничества с рынком

Агентство оборонных закупок (АОЗ), централизованно обеспечивающее Вооруженные Силы Украины боеприпасами, беспилотниками и военной техникой, ввело новый инструмент взаимодействия с производителями и поставщиками.

Об этом говорится на сайте ведомства.

На официальном сайте Агентства заработало "единственное окно" для сбора предложений от компаний, желающих участвовать в обеспечении нужд обороны.

В разделе "Поставщикам" предприятия могут пройти процедуру верификации, оставив базовую информацию о себе и своей продукции. После проверки компании либо вносятся в реестр верифицированных поставщиков, либо получают обоснованный отказ.

"Введение "единого окна" упрощает доступ производителей и поставщиков к участию в закупках и ускоряет обработку предложений. Это — один из шагов к прозрачному и предполагаемому взаимодействию с рынком", — подчеркнул директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов.

После успешной верификации компании будут получать запросы на предоставление коммерческих предложений в соответствии с доказанными потребностями ВСУ.

В запросах будут указаны дата и время закупок, а также будет предоставляться обратная связь по их результатам. С компаниями, чьи предложения будут отобраны, АОЗ будет заключать договоры.

Новый механизм должен обеспечить конфиденциальность коммерческой информации, ускорить обработку предложений и гарантировать равные условия доступа к государственным закупкам для всех участников рынка.

Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд. долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители.