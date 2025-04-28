Агенція оборонних закупівель запустила "єдине вікно" для співпраці з ринком

Агенція оборонних закупівель (АОЗ), яка централізовано забезпечує Збройні Сили України боєприпасами, безпілотниками та військовою технікою, запровадила новий інструмент взаємодії з виробниками і постачальниками.

Про це йдеться на сайті відомства.

На офіційному сайті Агенції запрацювало "єдине вікно" для збору пропозицій від компаній, які бажають брати участь у забезпеченні потреб оборони.

У розділі "Постачальникам" підприємства мають змогу пройти процедуру верифікації, залишивши базову інформацію про себе та свою продукцію. Після перевірки компанії або вносяться до реєстру верифікованих постачальників, або отримують обґрунтовану відмову.

"Запровадження "єдиного вікна" спрощує доступ виробників і постачальників до участі в закупівлях і прискорює обробку пропозицій. Це — один із кроків до прозорої і передбачуваної взаємодії з ринком", — наголосив директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

Після успішної верифікації компанії отримуватимуть запити на подання комерційних пропозицій відповідно до доведених потреб ЗСУ.

У запитах буде вказано дату і час закупівель, а також надаватиметься зворотний зв'язок за їх результатами. З компаніями, чиї пропозиції будуть відібрані, АОЗ укладатиме договори.

Новий механізм має забезпечити конфіденційність комерційної інформації, пришвидшити обробку пропозицій і гарантувати рівні умови доступу до державних закупівель для всіх учасників ринку.

Нагадаємо, з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. Наразі бюджет агенції становить 7,8 млрд доларів, а майже 60% поставок забезпечують українські виробники.