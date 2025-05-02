Реформа закупівель: Міноборони розпочинає об’єднання ДОТ і АОЗ під керівництвом Жумаділова

Міністерство оборони створить Комісію з проведення реорганізації Державного оператора тилу (ДОТ), що забезпечує тилові потреби Збройних сил.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Комісія працюватиме на базі Агенції оборонних закупівель (АОЗ), і очолить її директор цієї агенції Арсен Жумаділов. Після завершення воєнного стану ДОТ та АОЗ об’єднають.

До того часу комісія займатиметься координацією підходів та синхронізацією стратегій обох агенцій, а також адаптацією законодавчої бази.

"Такий підхід дозволить заздалегідь узгодити всі ключові процеси та бути готовими до повноцінного переходу на нову модель роботи без втрати ефективності та операційної спроможності", — підкреслили в Міноборони.

У відомстві додають, що це допоможе ефективніше використовувати бюджетні ресурси.

Міністр оборони України Рустем Умєров зауважив, що запущений у 2023 році ДОТ заощадив державі понад 26 мільярдів гривень, залучивши нових постачальників та запустивши ІТ-систему DOT-Chain.

За його словами, це дало змогу міністерству зосередитися на стратегічному управлінні, політиці та контролі і стало основою для подальших кроків реформування за стандартами НАТО. А рішення про реорганізацію ДОТ – це продовження масштабування розпочатих реформ.

"Зараз оптимальний момент для ухвалення управлінського рішення. З кожним місяцем паралельне існування двох структур ускладнює координацію, поглиблює розрив у підходах. Якщо ми хочемо забезпечити сталість, швидкість і передбачуваність процесів забезпечення війська синхронізація має відбутися зараз", — наголосив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

6 березня Міністерство оборони призначило на посаду очільника АОЗ Арсена Жумаділова, який із початку лютого тимчасово виконував обов'язки директора та очолював (ДОТ).

Нагадаємо, з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. Наразі бюджет агенції становить 7,8 млрд доларів, а майже 60% поставок забезпечують українські виробники.

Скандал навколо призначення очільника АОЗ

24 січня міністр оборони України Рустем Умєров ініціював звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та директорки держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Марини Безрукової через ситуацію довкола закупівель, які "чомусь перетворилися на Amazon".

Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради АОЗ , яка перед цим вирішила укласти додаткову угоду до контракту з чинною директоркою агенції терміном на один рік попри незгоду міністерства.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

25 січня нотаріус за вказівкою керівника Офісу президента Андрія Єрмака вносить незаконні зміни в державний реєстр.

Центр протидії корупції подає заяву до Національного антикорупційного бюро на міністра оборони Рустема Умєрова про перевищення службових повноважень.

А 30 січня в реєстр знову внесли зміни, поновивши на посаді Безрукову. Потім реєстри змінювали неодноразово, допоки Жумаділов знову не очолив АОЗ.