На фронт попали бракованные снаряды: СБУ задержала руководство оборонного завода (ФОТО)

Служба безопасности при содействии Министерства обороны Украины разоблачила организаторов схемы поставки на фронт бракованных минометных снарядов. Военнослужащим ВСУ поставили более 120 тыс. непригодных к использованию выстрелов, отозванных с линии фронта, что нанесло значительный ущерб боеспособности Силам обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По результатам комплексных мероприятий на Днепропетровщине задержан гендиректор оборонного завода и его первый заместитель, которые поставили в ВСУ партию боеприпасов, оказавшихся непригодными к боевому применению. Также задержан экскеровник одного из военных представительств Минобороны и руководитель группы контроля соответствующего подразделения.

По данным следствия, в начале 2024 года руководство завода заключило договор с Агентством оборонных закупок по изготовлению боеприпасов для Сухопутных войск ВСУ. Предприятие должно было поставить ВСУ оптовые партии 120мм минометных выстрелов более чем на 11 млрд грн.

Согласно выводам экспертизы при производстве снарядов использовалась смесь порохов, один из которых не предназначен для использования в зарядах до 120 мм минометных выстрелов, что привело к нестабильной работе всего порохового заряда. Кроме того, капсюли-воспламенители были с дефектом, что приводило к осечкам. Таким образом организаторы сделки пытались удешевить производство, чтобы получить большую прибыль.

В схеме были задействованы должностные лица военного представительства, осуществляющие контроль качества оборонной продукции. Однако военные чиновники сознательно внесли ложные сведения в отчетную документацию по качеству продукции. Так на фронт попало 120 тысяч непригодных к использованию выстрелов.

Пока всем четверым задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия). Им грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании бывшего командира дивизиона одной из воинских частей на Херсонском направлении, который систематически требовал деньги из подчиненных. Сумма незаконных поборов, полученных должностным лицом, достигает по меньшей мере 1 млн грн.