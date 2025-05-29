В Украине вводится новая модель закупок беспилотных систем: что она предусматривает

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины представило производителям беспилотных аппаратов обновленную модель закупок дронов для Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Отмечается, что новая модель призвана стимулировать развитие отечественного рынка благодаря формированию конкурентной среды, построению понятных правил и возможности планирования производства.

Благодаря этому АОЗ планирует обеспечить прогнозируемую и быструю поставку средств для ВСУ, а производителям и поставщикам дать более четкое понимание спроса и актуальных потребностей войск.

Для этого ведомство развивает альтернативные инструменты закупок и поставок. Это позволит не только удовлетворить потребности военных, в частности, их роль в выборе средств, но и откроет рынок для более широкого круга производителей.

Что меняется

Теперь АОЗ будет взаимодействовать с рынком через следующие механизмы:

Прямые договоры – для закупки уникальных или специализированных беспилотников.

Из-за стратегической важности закупок на основе доказанной необходимости Агентство частично оставляет уже существующий подход. Однако фокус будет делаться на покупку уникальных и специализированных аппаратов.

Рамочные сделки – конкурентные торги на основе тактико-технических характеристик.

Те дроны, обладающие схожими тактико-техническими характеристиками, будут объединять в рамки (на первом этапе это FPV-дроны). Это позволит проводить конкурентные закупки с привлечением широкого круга производителей.

DOT-Chain Defence – маркетплейс дронов, где военные будут самостоятельно выбирать необходимые им средства.

Военные части будут иметь больше свободы и не будут получать средства исключительно на основе централизованно принятых решений.

Среди важных новшеств – верификация поставщиков для прямых договоров. Она помогает убедиться, что компания отвечает базовым требованиям: не имеет связей с РФ, ираном и Беларусью и имеет достаточные производственные возможности и финансовое состояние для выполнения контрактов. После прохождения верификации поставщик попадает в реестр, что позволяет сократить время на проверки в будущем и оперативно получать запросы на коммерческие предложения от АОЗ. Это сделает закупки более быстрыми, эффективными и предсказуемыми для обеих сторон.

Отметим, что Минобороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.

Ранее сообщалось, что АОЗ планирует в следующем году заключать большинство контрактов с отечественными производителями.

В прошлом году контрактов с отечественным производителем у АОЗ было меньше половины. В текущем году их уже более 70%. В настоящее время единственной нишей в поставке, преимущественно остающейся за иностранными поставщиками, являются боеприпасы. Однако украинский оборонно-промышленный комплекс постепенно увеличивает мощности и в этом направлении.