В Україні запроваджують нову модель закупівель безпілотних систем: що вона передбачає

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України представила виробникам безпілотних апаратів оновлену модель закупівель дронів для Збройних сил України.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Зазначається, що нова модель покликана стимулювати розвиток вітчизняного ринку завдяки формуванню конкурентного середовища, побудові зрозумілих правил та можливості планувати виробництво.

Завдяки цьому АОЗ планує забезпечити прогнозоване та швидке постачання засобів для ЗСУ, а виробникам та постачальникам дати більш чітке розуміння попиту та актуальних потреб війська.

Для цього відомство розвиває альтернативні інструменти закупівель та постачання. Це дозволить не тільки задовольнити потреби військових, зокрема щодо їх ролі у виборі засобів, але й відкриє ринок для ширшого кола виробників.

Що змінюється

Відтепер АОЗ взаємодіятиме з ринком через такі механізми:

Прямі договори – для закупівлі унікальних або спеціалізованих безпілотників.

Через стратегічну важливість закупівель на основі доведеної потреби Агенція частково залишає вже існуючий підхід. Проте фокус буде робитись на закупівлю унікальних та спеціалізованих апаратів.

Рамкові угоди – конкурентні торги на основі тактико-технічних характеристик.

Ті дрони, які мають схожі тактико-технічні характеристики, будуть об’єднувати в рамки (на першому етапі це FPV-дрони). Це дозволить проводити конкурентні закупівлі зі залученням широкого кола виробників.

DOT-Chain Defence – маркетплейс дронів, де військові самостійно обиратимуть необхідні їм засоби.

Військові частини матимуть більше свободи та не отримуватимуть засоби виключно на основі централізовано прийнятих рішень. Також це скоротить процес доставки дронів до лічених тижнів.

Серед важливих нововведень – верифікація постачальників для прямих договорів. Вона допомагає переконатися, що компанія відповідає базовим вимогам: не має зв'язків з рф, іраном та білоруссю і має достатні виробничі спроможності та фінансовий стан для виконання контрактів. Після проходження верифікації постачальник потрапляє до реєстру, що дозволяє скоротити час на перевірки в майбутньому та оперативно отримувати запити на комерційні пропозиції від АОЗ. Це зробить закупівлі швидшими, ефективнішими та більш передбачуваними для обох сторін.

Зауважимо, Міноборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.

Раніше повідомлялося, що АОЗ планує у наступному році укладати більшість контрактів з вітчизняними виробниками.

Минулого року контрактів з вітчизняним виробником в АОЗ було менше половини. В поточному році їх вже більш як 70%. Наразі єдиною нішею в постачанні, яка переважно залишається за іноземними постачальниками, є боєприпаси. Однак український оборонно-промисловий комплекс поступово нарощує потужності і у цьому напрямі.