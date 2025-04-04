Минобороны запустило IT-систему для эффективного обеспечения фронта

Закупочное агентство Минобороны Украины "Государственный оператор тыла" представило производителям беспилотников демоверсию IT-системы DOT-Chain Defence, которая призвана повысить эффективность обеспечения военных на фронте.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

О новой IT-системе Минобороны

Система будет функционировать для обеспечения военных подразделений беспилотными летательными аппаратами, наземными роботизированными комплексами, средствами РЭБ и РЭР.

Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк отметил, что в стране сформировался и продолжает развиваться производственный кластер беспилотных систем. В то же время, с учетом современных вызовов возникает необходимость в постоянном совершенствовании беспилотных технологий для различных задач.

"Минобороны нарабатывает механизмы для более эффективного реагирования на неотложные нужды войска. ИТ-система DOT-Chain Defence является одним из таких механизмов", — подчеркнул Гаврилюк.

По его словам, система будет функционировать по принципу "маркетплейса", где военные подразделения смогут самостоятельно выбирать необходимые типы и количество средств. Это позволит сделать снабжение беспилотных систем более оперативным, точным и целенаправленным.

Производителям вооружения и военной техники предоставили возможности системы, предоставили доступ к тестированию ее функционала и ответили на все вопросы.

Ожидается, что внедрение системы не только предоставит рынку инструменты расширения, но и повысит на новый уровень весь процесс обеспечения ВСУ беспилотными аппаратами.

Деятельность ДОТ

Государственный оператор тыла создал для украинских предпринимателей, желающих приобщиться к обеспечению армии, пошаговые разъяснения всех этапов этого процесса.

Напомним, что в 2025 году ДОТ заключил с ЮТ Компани договор о внедрении новой модели поставки питания ВСУ. Это пилотный проект, который стартует в Киеве и Киевской области. Он имеет существенные отличия от действующей модели снабжения и предполагает четкое разграничение функций закупок и логистики.

Также ДОТ сообщал, что ему удалось заключить семь контрактов на общую сумму 6,5 млрд грн и сэкономить 3,3 млрд грн при закупке ГСМ.