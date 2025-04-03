ВСУ будут использовать дрон-камикадзе "Амага-10": какие характеристики

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотные авиационные комплексы украинского производства "Амага-10".

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что дроны комплекса обладают высокой скоростью и маневренностью.

Эти "птички" несут боевую нагрузку достаточную для поражения бронетехники с дополнительной защитой. Они могут работать в ручном или полуавтоматическом режиме управления.

Как отмечают в Минобороны, дроны комплекса обладают повышенной стойкостью к воздействию враждебных средств радиоэлектронной борьбы. Опционально они могут быть комплектованы устройствами для выполнения широкого спектра задач.

Разработчики отмечают, что название комплекса дали в честь исторического персонажа – сарматской царицы-воина Амаги.

Недавно Минобороны официально кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины новый беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Хищная птица".

Отметим, в конце прошлого года было принято постановление Кабинета Министров Украины "Оружие победы", где сформированы четкие требования к производителям украинского оружия, в частности, определенным видам дронов-бомберов и дронов-разведчиков.

Так, при условии локализации более чем на 50% от удельной стоимости всех компонентов, они могут получать от государства гарантированные долгосрочные контракты на три, пять или десять лет.