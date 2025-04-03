ЗСУ використовуватимуть дрон-камікадзе "Амага-10": які його характеристики

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Амага-10".

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Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що дрони комплексу мають високу швидкість та маневреність.

Ці "пташки" несуть бойове навантаження достатнє для ураження бронетехніки із додатковим захистом. Вони можуть працювати в ручному або напівавтоматичному режимах керування.

Як зауважують в Міноборони, дрони комплексу мають підвищену стійкість до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Опційно вони можуть комплектуватись пристроями для виконання широкого спектра завдань.

Розробники зазначають, що назву комплексу дали на честь історичного персонажа – сарматської цариці-воїна Амаги.

Нещодавно Міноборони офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації в підрозділах Сил оборони України новий безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) "Хижий птах".

Зауважимо, наприкінці минулого року була ухвалена постанова Кабінету Міністрів України “Зброя перемоги”, де сформовані чіткі вимоги до виробників української зброї, зокрема, певних видів дронів-бомберів і дронів-розвідників.

Так, за умови локалізації на понад 50% від питомої вартості всіх компонентів, вони можуть отримувати від держави гарантовані довгострокові контракти на три, п’ять або десять років.