Коаліція дронів виділила 20 млн євро на розвідувальні БпЛА для України

Країни-партнери Коаліції дронів ухвалили рішення про виділення 20 мільйонів євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні БпЛА (ISR) тактичного рівня для ЗСУ. Поставка техніки очікується впродовж трьох місяців.

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Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, завдяки дронам військові можуть розвідувати місцевість та підвищувати ситуаційну обізнаність своїх підрозділів, що важливо для успішних бойових дій.

"Ми вдячні нашим партнерам за те, що вони відгукнулися на критичну потребу. Оперативна реакція й гнучкість в прийнятті цього рішення важлива, особливо зараз, коли вони дуже потрібні ЗСУ", – підкреслила Черногоренко.

Нагадаємо, що в лютому Коаліція дронів запустила третій міжнародний тендер на мультироторні розвідувальні дрони. Вдруге в ньому змогли взяти участь і українські розробники. Прийом заявок на тендер вже закінчився, триває перший етап відбору.

Коаліція дронів зібрала майже € 2 млрд для України

Нагадаємо, коаліція дронів була створена у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ініціатива запропонована Латвією та координується разом з Великою Британією.

Зараз у ній налічується 18 країн: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція та Україна.

За рік діяльності Коаліція дронів отримала від міжнародних партнерів понад 2 мільярди євро допомоги.