Коаліція дронів отримала понад 2 мільярди євро допомоги за рік роботи

За рік діяльності Коаліція дронів, створена у лютому 2024 року за ініціативи Латвії та України, отримала від міжнародних партнерів понад 2 мільярди євро допомоги. Фінансова підтримка та постачання безпілотників значно посилили обороноздатність України.

Про це повідомляє Міноборони.

Коаліцію дронів координують Латвія та Велика Британія, а до її складу входять ще 15 держав, серед яких США, Канада, Німеччина, Польща, Франція, Нідерланди, Швеція та інші.

Головна мета ініціативи – забезпечення України сучасними безпілотниками та розвиток оборонної промисловості для отримання технологічної переваги над ворогом.

Досягнення Коаліції за рік:

176 млн євро акумульовано у Спільному фонді, кошти якого спрямовуються на закупівлю безпілотників і технологічні розробки;

акумульовано у Спільному фонді, кошти якого спрямовуються на закупівлю безпілотників і технологічні розробки; Два міжнародні тендери забезпечили поставку дронів в Україну. В першому відібрали 5 постачальників FPV-дронів, які за 6 місяців мають передати 30 000 дронів. У другому тендері вперше брали участь українські виробники – обрано майже 20 компаній;

забезпечили поставку дронів в Україну. В першому відібрали 5 постачальників FPV-дронів, які за 6 місяців мають передати 30 000 дронів. У другому тендері вперше брали участь українські виробники – обрано майже 20 компаній; Запущено третій тендер , заявки на який приймаються до 17 березня. Він зосереджений на мультироторних тактичних безпілотниках для кращої ситуаційної обізнаності військових;

, заявки на який приймаються до 17 березня. Він зосереджений на мультироторних тактичних безпілотниках для кращої ситуаційної обізнаності військових; Створено випробувальний полігон у Латвії , де тестують нові дрони, що посилює спроможності Коаліції.

За словами заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко, ця ініціатива значно наблизила Україну до асиметричної переваги над противником.

Коаліція дронів є однією з восьми оборонних ініціатив у межах Контактної групи з питань допомоги Україні. У січні 2025 року лідери оборонних відомств узгодили подальший розвиток усіх коаліцій, що посилюють спроможності українських Сил оборони.

Нагадаємо, коаліцію дронів створили у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією.