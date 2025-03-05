Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,58

--0,01

EUR

43,88

+0,34

Готівковий курс:

USD

41,60

41,46

EUR

44,00

43,78

Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Коаліція дронів отримала понад 2 мільярди євро допомоги за рік роботи

Коаліція дронів отримала понад 2 мільярди євро допомоги за рік роботи
Фото: Міноборони

За рік діяльності Коаліція дронів, створена у лютому 2024 року за ініціативи Латвії та України, отримала від міжнародних партнерів понад 2 мільярди євро допомоги. Фінансова підтримка та постачання безпілотників значно посилили обороноздатність України.

Про це повідомляє Міноборони.

Коаліцію дронів координують Латвія та Велика Британія, а до її складу входять ще 15 держав, серед яких США, Канада, Німеччина, Польща, Франція, Нідерланди, Швеція та інші.

Головна мета ініціативи – забезпечення України сучасними безпілотниками та розвиток оборонної промисловості для отримання технологічної переваги над ворогом.

Досягнення Коаліції за рік:

  • 176 млн євро акумульовано у Спільному фонді, кошти якого спрямовуються на закупівлю безпілотників і технологічні розробки;
  • Два міжнародні тендери забезпечили поставку дронів в Україну. В першому відібрали 5 постачальників FPV-дронів, які за 6 місяців мають передати 30 000 дронів. У другому тендері вперше брали участь українські виробники – обрано майже 20 компаній;
  • Запущено третій тендер, заявки на який приймаються до 17 березня. Він зосереджений на мультироторних тактичних безпілотниках для кращої ситуаційної обізнаності військових;
  • Створено випробувальний полігон у Латвії, де тестують нові дрони, що посилює спроможності Коаліції.

За словами заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко, ця ініціатива значно наблизила Україну до асиметричної переваги над противником.

Коаліція дронів є однією з восьми оборонних ініціатив у межах Контактної групи з питань допомоги Україні. У січні 2025 року лідери оборонних відомств узгодили подальший розвиток усіх коаліцій, що посилюють спроможності українських Сил оборони.

Нагадаємо, коаліцію дронів створили у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією.

Автор:
Тетяна Гойденко