Коалиция дронов получила более 2 миллиардов евро помощи за год работы

За год деятельности Коалиция дронов, созданная в феврале 2024 года по инициативе Латвии и Украины, получила от международных партнеров более 2 миллиардов евро помощи. Финансовая поддержка и снабжение беспилотников значительно усилили обороноспособность Украины.

Об этом сообщает Минобороны.

Коалицию дронов координируют Латвия и Великобритания, а в ее состав входят еще 15 государств, среди которых США, Канада, Германия, Польша, Франция, Нидерланды, Швеция и другие.

Главная цель инициативы – обеспечение современными беспилотниками Украины и развитие оборонной промышленности для получения технологического преимущества над врагом.

Достижения Коалиции за год:

176 млн. евро аккумулировано в Совместном фонде, средства которого направляются на закупку беспилотников и технологические разработки;

аккумулировано в Совместном фонде, средства которого направляются на закупку беспилотников и технологические разработки; Два международных тендера обеспечили поставку дронов в Украину. В первом отобрали 5 поставщиков FPV-дронов, которые за 6 месяцев должны передать 30 000 дронов. Во втором тендере впервые принимали участие украинские производители – избраны около 20 компаний;

обеспечили поставку дронов в Украину. В первом отобрали 5 поставщиков FPV-дронов, которые за 6 месяцев должны передать 30 000 дронов. Во втором тендере впервые принимали участие украинские производители – избраны около 20 компаний; Запущен третий тендер , заявки на который принимаются до 17 марта. Он сосредоточен на мультироторных тактических беспилотниках для лучшей ситуационной осведомленности военных;

, заявки на который принимаются до 17 марта. Он сосредоточен на мультироторных тактических беспилотниках для лучшей ситуационной осведомленности военных; Создан испытательный полигон в Латвии , где тестируют новые дроны, что усиливает возможности Коалиции.

По словам замминистра обороны Украины Екатерины Черногоренко, эта инициатива значительно приблизила Украину к асимметричному превосходству над противником.

Коалиция дронов является одной из восьми оборонных инициатив в рамках Контактной группы по помощи Украине. В январе 2025 года лидеры оборонных ведомств согласовали дальнейшее развитие всех коалиций, усиливающих возможности украинских сил обороны.

Напомним, коалицию дронов создали в феврале 2024 года во время 19 встречи в формате "Рамштайн". Инициатива была предложена Латвией и координируется совместно с Великобританией.