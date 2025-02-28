Коалиция дронов объявила новый тендер: как украинским компаниям подать заявку

Коалиция дронов объявила новый международный тендер на мультироторные разведывательные дроны (ISR) тактического уровня. Украинские компании могут подавать заявки до 17 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как подать заявку?

Для пересмотра технических требований и участия в тендере компании необходимо зарегистрироваться на портале Министерства обороны Великобритании Defence Sourcing Portal и выбрать для подачи заявки лот Drone Capability Coalition — Tactical Multirotor ISR UAV.

Как отмечают в Минобороны, ВСУ нуждаются в мультироторных ISR тактического уровня, ведь благодаря им военные могут разведывать местность и повышать ситуационную осведомленность своих подразделений.

В Минобороны подчеркивают, что у украинских компаний будет уникальная возможность приобщиться к этому процессу и внести свой вклад в обеспечение технологического преимущества на поле боя.

Напомним, украинские производители беспилотных технологий впервые смогли принять участие в тендерах, организуемых коалицией дронов в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Они состояли из двух лотов: на производство усовершенствованных FPV-дронов с автономными функциями и устойчивой связью, а также дронов-перехватчиков.

По его результатам, на лот FPV-дронов было отобрано 14 компаний, а в лоте перехватчиков – 5 компаний. В январе-феврале эти модели прошли тестирование в Латвии. Далее лучшие средства будут протестированы в Украине и в случае подтверждения заявленных характеристик Министерство обороны Великобритании заключит договоры на массовые закупки.

Коалиция дронов собрала почти €500 миллионов для Украины

Напомним, коалиция дронов была создана в феврале 2024 во время 19-й встречи в формате "Рамштайн". Инициатива предложена Латвией и координируется вместе с Великобританией.

В состав коалиции входят 16 стран-партнеров. Они уже собрали почти 500 млн евро.

Минобороны представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.

Также в этом году Минобороны приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.