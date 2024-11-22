Украинские производители лидируют по количеству заявок в международных тендерах коалиции дронов

Украинские производители впервые приняли участие в серии международных тендеров коалиции дронов, состоявших из двух лотов: на производство усовершенствованных FPV-дронов с автономными функциями и устойчивой связью, а также дронов-перехватчиков.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что украинские производители по количеству заявок в серии международных тендеров на производство дронов-перехватчиков БПЛА стали первыми – в целом подав 32% от общего количества. В усовершенствованных FPV-дронах украинские компании были вторыми с результатом в 26% представленных предложений.

"Такое количество предложений от наших компаний доказывает, что мы достигаем цели в масштабировании производства дронов в Украине. Это уже помогает создавать асимметричное преимущество в технологиях над врагом. Особенно в контексте дронов-перехватчиков, поскольку наши компании имеют лучшую экспертизу в изготовлении и применении таких технологий. Мы хотим подтолкнуть мировую индустрию для того, чтобы такие дроны пошли в массовое производство", — подчеркнула заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В Минобороны напомнили, что прием заявок на производство усовершенствованных FPV-дронов завершился в октябре, а сбор предложений по созданию дронов-перехватчиков – 11 ноября.

"Компания, которые победят в тендерах, получат заказы на тестируемые и оцениваемые беспилотники. Если их разработки продемонстрируют хорошие результаты на этом этапе, то планируются более объемные заказы на FPV-дроны от производителей-победителей", — отметили в Минобороны.

Отметим, украинские производители беспилотных технологий впервые смогли принять участие в тендерах, организуемых коалицией дронов в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»).

Коалиция дронов собрала почти €500 миллионов для Украины

Напомним, коалиция дронов была создана в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате Рамштайн. Инициатива предложена Латвией и координируется вместе с Великобританией.

В состав коалиции входят 16 стран-партнеров. Они уже собрали почти 500 млн евро .

Как отмечают в Минобороны, украинские компании впервые будут иметь уникальную возможность присоединиться к этому процессу и внести свой вклад в обеспечение технологического преимущества на поле боя.

Ранее сообщалось, что Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины законтрактовала более 350 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) разных типов.