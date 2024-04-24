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Коалиция дронов собрала почти 500 миллионов евро для Украины
Коалиция дронов, создание которой было инициировано Латвией, уже собрало почти 500 млн евро на дроны для Вооруженных Сил Украины.
Об этом написал министр обороны страны Андрис Спрудс в X (Twitter).
"Почти 500 миллионов евро – такую сумму на дроны уже собрала коалиция беспилотников, инициированная Латвией", - указал он.
Спрудс сообщил, что в настоящее время Дания и Нидерланды объявили о совместной закупке дронов на 400 миллионов евро. Кроме этого 70 миллионов евро инвестирует Канада, 3 миллиона – Литва и не менее 10 миллионов – Латвия.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"И это только начало. Идут активные переговоры с другими странами беспилотной коалиции", - написал он.
Коалиция дронов
18 января Украина и Латвия создали коалицию дронов и РЭБ. Решение об этом было принято во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев. Великобритания также присоединилась к коалиции и стала ее солидером вместе с Латвией.
Министр обороны Швеции Пол Йонссон во время заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", объявил, что его страна присоединяются к недавно созданной коалиции дронов.
14 февраля стало известно, что к коалиции по поставке Украине дронов присоединились еще и Нидерланды.
Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, коалиция дронов уже заработала официально. К ней присоединились восемь стран – Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.
8 марта Канада присоединилась в украинскую коалицию дронов для дальнейшего укрепления способностей Украины в сфере боевых беспилотных летательных аппаратов. 21 марта присоединилась Австралия.