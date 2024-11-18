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Промышленность
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Минобороны допустило к эксплуатации FPV-комплекс "Вихрь"

FPV-комплекс, дрон, беспилотник
Минобороны допустило к эксплуатации FPV-комплекс "Вихрь". Фото: Пресс-служба Минобороны

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны FPV-комплекс "Вихрь".

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Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Характеристики нового FPV-комплекса

Согласно сообщению, FPV-дроны этого комплекса имеют несколько размерных конфигураций. Для управления дронами пилот использует специальный пульт, FPV-очки и оборудование для приема-передачи сигнала.

Беспилотники обладают хорошими характеристиками скорости и могут без проблем догнать в движении вражескую бронетехнику или автомобиль.

"С помощью этих FPV можно поражать и живую силу окупантов в окопах и блиндажах", — отмечают в Минобороны.

Также сообщается, что производители могут оборудовать дроны дополнительным оборудованием для выполнения более широкого круга задач.

Напомним, в октябре Минобороны кодифицировало и допустило к поставке беспилотник отечественного производства под названием "Колдун". А в сентябре Минобороны кодифицировало и допустило к поставке в войска беспилотный авиационный комплекс "Черная вдова" .

Добавим, что в августе Кабмин выделил 24 млрд грн на закупку дронов для сил безопасности и обороны.

Также сообщалось, что с начала 2024 года ГП "Агентство оборонных закупок" Минобороны (АОЗ) законтрактовало уже более 400 тысяч БпЛА всех видов — от маленьких FPV до дипстрайков, поражающих цели глубоко в тылу врага. За небольшими исключениями это все дроны украинского производства.

Автор:
Ольга Колесниченко