Міноборони допустило до експлуатації FPV-комплекс "Вихор"

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс "Вихор".

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Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Характеристики нового FPV-комплекса

Згідно з повідомленням, FPV-дрони цього комплексу мають декілька конфігурацій розміру. Для керування дронами пілот використовує спеціальний пульт, FPV-окуляри та обладнання для прийому-передавання сигналу.

Безпілотники мають гарні характеристики швидкості і можуть без проблем наздогнати у русі ворожу бронетехніку чи автомобіль.

"За допомогою цих FPV можна уражати й живу силу окупантів в окопах та бліндажах", - зауважують в Міноборони.

Також повідомляється, що виробники можуть обладнати дрони додатковим устаткуванням для виконання ширшого кола завдань.

Нагадаємо, у жовтні Міноборони кодифікувало і допустило до постачання безпілотник вітчизняного виробництва під назвою "Чаклун". А у вересні Міноборони кодифікувало та допустило до постачання у війська безпілотний авіаційний комплекс "Чорна вдова".

Додамо, що у серпні Кабмін виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для Сил безпеки й оборони.

Також повідомлялося, що від початку 2024 року ДП "Агенція оборонних закупівель" Міноборони (АОЗ) законтрактувала вже понад 400 тисяч БпЛА всіх видів - від маленьких FPV до діпстрайків, які вражають цілі глибоко в тилу ворога. За невеликими винятками, це все дрони українського виробництва.