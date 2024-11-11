В Україні розробили дрон з характеристиками китайського Mavic (ВІДЕО)

В Україні 9 листопада відбулися демонстраційні польотні випробування безпілотників українського виробництва з тактико-технічними характеристиками китайського "мавіка".

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Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Зазначається, що на випробуваннях були присутні представники Генерального штабу, Командування Сил безпілотних систем, Командування сил логістики, державних закупівельників та військових підрозділів, зокрема Національної гвардії та батальйону УБпАК 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

Як проходили випробування

Згідно з повідомленням Мінстратегпрому, в ході випробувань свої вироби продемонстрували вісім команд розробників.

Після цього відбулося шість польотних демонстрацій. Під час них кожна команда мала виконати завдання — політ на 10 км на висоті понад 250 м та пошук мішені.

Фото: Пресслужба Мінстратегпрому Фото: Пресслужба Мінстратегпрому Фото: Пресслужба Мінстратегпрому Фото: Пресслужба Мінстратегпрому Фото: Пресслужба Мінстратегпрому Фото: Пресслужба Мінстратегпрому

Серед виробів були представлені і перші два кодифіковані українські дрони категорії "мавіка": "Шмавік" та PTAKH-S.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін подякував українським командам виробників, які змогли створити такі безпілотники в Україні.

"Недорогий, функціональний, простий в управлінні. А головне — він створюється всередині країни, що, по-перше, робить нас більш незалежними від закордонних поставок, а по-друге, залишає гроші в країні. Ми прагнемо виробляти саме те, що дійсно потрібно Силам оборони", - додав він.

Відео: Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр

В свою чергу представники Генштабу, Командування Сил безпілотних систем, Командування сил логістики, державних закупівельників та військових підрозділів оцінили можливості виробів, їхнього застосування в умовах реального поля бою.

Також вони поспілкувалися з виробниками напряму щодо характеристик виробів, особливостей та спроможностей виробництва. Таким чином, виробники змогли отримати цінний зворотній зв’язок від потенційних кінцевих користувачів виробів та держзакупівельників.

Додамо, що у серпні Кабмін виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для Сил безпеки й оборони.

Також повідомлялося, що від початку 2024 року ДП "Агенція оборонних закупівель" Міноборони (АОЗ) законтрактувала вже понад 400 тисяч БпЛА всіх видів - від маленьких FPV до діпстрайків, які вражають цілі глибоко в тилу ворога. За невеликими винятками, це все дрони українського виробництва.