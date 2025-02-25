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Минобороны допустило к эксплуатации дрон "Ведьмак": какие характеристики
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс "Ведьмак".
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Что известно о FPV-дронах
Высокоскоростные FPV-дроны этого комплекса способны догнать любую колесную технику окупантов, сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
"Ведьмак" производится на одном из украинских предприятий. Комплекс разработан на основе боевого опыта наших воинов. Большинство комплектующих изготовлено в Украине.
Несмотря на компактные размеры, "Ведьмак" способен нести заряд, мощность которого хватает для эффективного поражения бронетехники и защищенных огневых позиций противника.
Кроме того, коптер развивает большую скорость и может совершать резкие маневры. Дроны комплекса работают как днем, так и ночью, обнаруживая и распознавая типичные враждебные цели, отмечают Минобороны.
Об украинском оружии
Напомним, Министерство обороны допустило к эксплуатации в ВСУ украинский баги "Варан". Его будут использовать для перемещения личного состава, эвакуации раненых и подвоза боеприпасов.
Также к поставке допустили беспилотник отечественного производства под названием "Колдун".
Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.