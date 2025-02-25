Минобороны допустило к эксплуатации дрон "Ведьмак": какие характеристики

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс "Ведьмак".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Что известно о FPV-дронах

Высокоскоростные FPV-дроны этого комплекса способны догнать любую колесную технику окупантов, сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

"Ведьмак" производится на одном из украинских предприятий. Комплекс разработан на основе боевого опыта наших воинов. Большинство комплектующих изготовлено в Украине.

Несмотря на компактные размеры, "Ведьмак" способен нести заряд, мощность которого хватает для эффективного поражения бронетехники и защищенных огневых позиций противника.

Кроме того, коптер развивает большую скорость и может совершать резкие маневры. Дроны комплекса работают как днем, так и ночью, обнаруживая и распознавая типичные враждебные цели, отмечают Минобороны.

Об украинском оружии

Напомним, Министерство обороны допустило к эксплуатации в ВСУ украинский баги "Варан". Его будут использовать для перемещения личного состава, эвакуации раненых и подвоза боеприпасов.

Также к поставке допустили беспилотник отечественного производства под названием "Колдун".

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.